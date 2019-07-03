HABER

Yazar İrfan Atagün anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

Yazarın vefatının 12. yılında Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenecek etkinlikte, Atagün'ün hayatı ve çalışmaları ele alınacak

İSTANBUL (AA) - Gazeteci yazar İrfan Atagün, vefatının 12. yılında "Babıali Enderun Sohbetleri" kapsamında anılacak.

Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenecek etkinlikte, Atagün'ün hayatı ve çalışmaları ele alınacak.

Kemal Çiftçi'nin yöneteceği söyleşide, yazarın ailesi, arkadaşları ve sevenleri birer konuşma yapacak.

Türk Gençlik Teşkilatı'nın kurucusu İrfan Atagün, 16 Nisan 1929'da Balıkesir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören yazar, Ömer Öztürkmen ve Erdoğan Okçu ile 1950'li yılların önemli mizah dergisi Karakedi'yi çıkardı.

Aynı dönemde Ergun Göze ve Mesut Yavuz Bilgin ile Amca Matbaası'nı kuran ve bu matbaada birçok önemli eserin basılmasına vesile olan Atagün, 1960'tan sonra Santral Yayınevi'ni kurdu.

Atagün, 1969'da Mehmet Emin Alpkan'ın yayınladığı "Bizim Anadolu" gazetesinde bir süre görev yaptı. Daha sonra 1970'li yılların ortasında Ömer Öztürkmen'le Ortadoğu gazetesini okuyucularla buluşturan yazar, Edebiyat Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı.

Mehmet Emin Alpkan ile Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası'nın kurucu ve yöneticilerinden olan Atagün, 1980'li yılların başında ise Türkiye gazetesinde danışmanlık ve yazarlık yaptı.

Ömrünü okumaya ve yazmaya adayan, "Tarihten Bir Yaprak", "Osmanlı Padişahları" ve "Gönül Sultanları" kitaplarının sahibi İrfan Atagün, 26 Haziran 2007'de vefat etti.

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!
Çorum olaylarında ölenler anıldıÇorum olaylarında ölenler anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Babıali Enderun Sohbetleri İrfan Atagün

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedefleri böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.