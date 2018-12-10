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Yazar Kahraman Tazeoğlu, Biga’da kaza geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:56 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen kitap fuarına katılan yazar Kahraman Tazeoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Karabiga belde kavşağında hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra tarlaya uçtu.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen kitap fuarına katılan yazar Kahraman Tazeoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, Karabiga belde kavşağında hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra tarlaya uçtu. Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tazeoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza bugün saat 12.30 sıralarında Biga ilçesi çıkışındaki Karabiga kavşağında meydana geldi. Biga Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarında dün kitabının imza gününe katılan yazar Kahraman Tazeoğlu, Berkay Üçüncü'nün kullandığı 34 KN 1074 plakalı araçla İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Karabiga yönünden gelerek, kavşakta önlerine çıkan Emre Üzülmez yönetimindeki 17 LL 245 plakalı hafif ticari araçla çarpışan, Berkay Üçüncü yönetimindeki 34 KN 1074 plakalı otomobil, ardından da tarlaya uçtu. Hasar meydana gelen otomobildeki sürücü Berkay Üçüncü ile araçta bulunan yazar Kahraman Tazeoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin tomogrofisi çekilen Tazeoğlu ile sürücü Üçüncü'nün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yerine gelen Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, olay yerinde polislerden kazayla ilgili bilgi aldı. Başkan Işık, Yazar Kahraman Tazeoğlu'nun kendileri tarafından düzenlenen kitap fuarına katılmak üzere ilçede bulunduğunu belirterek, "Az önce hastanede kendisini ziyaret ettim. Sağlık durumu iyi. Sürücünün de sağlık durumu iyi. İkisinede geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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