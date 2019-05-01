Yazar Kemal Ural, vefatının 3. yılında anıldı

İnsanların bireysel, ailevi ve toplumsal olarak sarsıntıda olduğu değerlendirmesi yapan Serinsu, "İnsan hep bilgiyledir. İnsanın var oluşunun sebebi de bilgidir. Bilgiler ile insanlar tutumlar içinde bulunur. Bu tutumları, temel kabul ettikleri hükümlerden yani hayatı anlamlandırmadan, paradigmadan, dünya görüşünden kaynaklanır. Bilgi bireyde kalmaz, kuşaktan kuşağa aktarılır, gelişerek büyür ve insan türünün ortak malı olur." diye konuştu.

Daha sonra Ural için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, Ural'ın ailesi, sevenleri ve öğrencilerinin katılımıyla bir panel gerçekleştirildi.

Her yıl farklı bir tema üzerine gerçekleştirilen, bu yıl "vefa" temasına odaklanılan program kapsamında Ural'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Serinsu, hayatın bütün alanlarında "adap" olduğuna dikkati çekerek, "Biz bugün, tüm canlılar içinde insanın bu faaliyetinin bir tarafını, yani kültürü konuşuyoruz. Bu eylemler sonuçta kültür yaratıyor. İhtiyacımız olan şey kültürü güncellemek. Üç yıldır sürdürdüğümüz Kemal amcayı sevme çabası, bir kültür yaratıyor. Her sene yeni bir konuyla bir insana sevgimizi ve onunla oluşturduğumuz insanlık serüvenini sürdürmüş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Dostlukta sebat etmenin önemine değinen Serinsu, şöyle devam etti:

"İnsan alem ilişkisinde, bütün varlıklarla ilişki içerisindeyiz. Kemal amcada beni çok etkileyen, hayran bırakan boyut, bu varlıkla ilişkisiydi. Kemal amca Meryem'i (kızı) alıyormuş, Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'ne götürüyormuş. Orada Meryem'i karınca yuvasının başına oturtuyor ve Kemal amca tabiatla konuşuyor. İşte bu, insan-alem ilişkisi. Şimdi çocukları neden karıncayı incitmez? Kemal amca onları böyle vefakarlıkla inşa ettiği için."

- "Hatırlamanın vefa olduğunu söyleyebiliriz"