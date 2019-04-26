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Yazar Mahmut Balcı dergi fuarında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

TÜRDEB Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin: - "Hiç aklımıza gelmeyecek ince güzellikleri düşünebilen bir ağabeyimizdi" - İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selahattin Dal: - "İlmi, edebi, ahlakı, çalışmayı, gayreti öğreten bir muallimdi"

İSTANBUL (AA) - Bu yıl ocak ayında vefat eden eğitimci yazar Mahmut Balcı, "10. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Zal Mahmut Paşa Camisi'nin avlusunda gerçekleştirilen etkinliğe, Balcı'nın ailesinin yanı sıra öğrencileri ve arkadaşları katıldı.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Balcı ile Dergi Fuarı'nın yanı sıra birçok etkinlikte yollarının kesiştiğini söyleyerek, "Hiç aklımıza gelmeyecek ince güzellikleri düşünebilen bir ağabeyimizdi." dedi.

Gültekin, Balcı'ya birçok yönden imrendiğini dile getirerek, "1980'li yıllarda bir kitabevi açmış. Bu kitabevini de açmadan önce insanlara kitap taşımaya çalışmış." diye konuştu.

Esenler Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, Mahmut Balcı gibi şahsiyetlerin daha yaşarken örnek alınması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vefat etmelerini beklememiz lazım. Gereken önemi hayatlarındayken vermemiz lazım. Mahmut Ağabey de bu konuda bize örnek olsun. Çok güzel bir cenazesi vardı. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un cenazesi gençler tarafından kaldırılmıştı. Mahmut Ağabey'in cenazesini de güzelleştiren öğrencileriydi. Orada onu uğurlayan binlerce genç yürekti."

- "Gerçek bir muallimdi"

İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selahattin Dal, Mahmut Balcı'nın gerçek bir muallim olduğunun altını çizerek, "İlmi, edebi, ahlakı, çalışmayı, gayreti öğreten bir muallimdi. Bedenen aramızdan ayrılsa da hala ruhuyla, içimize ekmiş olduğu tohumlarla yanımızda." diye konuştu.

Dal, Balcı'nın öğretmenlik ve okul müdürlüğü taraflarına da değinerek, şunları anlattı:

"Mahmut Hocam kalıbına sığmayan, güncel birtakım kuram ve kaideleri dikkate almadan sonuca odaklanmış bir şekilde vazifesini yapıyordu. Okul müdürü gözüyle baktığımızda da Mahmut Hocam ile çalışmak bir yönüyle çok zordu, bir yönüyle de çok kolaydı. Öğrencilere dokunma, onlara farklı alanlarda bir şeyler kazandırma ve kültürel faaliyetlerden haberdar etme adına belki de öğretmenlerde kahir ekseriyette bulunamayacak özellikler Mahmut Hoca'da vardı."

Temmuz dergisinden Murat Ayar da Mahmut Balcı'nın kurduğu yayınevinden bahsederek, "Kendi döneminde popüler kitapları yayınlayan ve kimsenin cesaret edemediği yayıncılığı yapan birisiydi." ifadesini kullandı.

Baran dergisinden Cumali Dalkılıç ise Balcı'nın bir dava ve hizmet adamı olduğunu söyleyerek, "Gençleri sürekli tetiklerdi, sahip çıkardı. Resmiyeti fazla ciddiye almayan, sevgiyi, muhabbeti öne alan bir şahsiyetti. Onu kaybetmenin acısı bizi gerçekten çok sarstı." şeklinde konuştu.

- Mahmut Balcı kimdir?

Kilis'te 1963'te dünyaya gelen Mahmut Balcı, 1982'de Kilis Lisesi'nden, 1989 yılında da Erzurum İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında bir süre gazetecilik, editörlük ve radyoda eğitim kültür programları yapan Balcı, ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının eğitim kültür komisyonlarında görev yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü'nde Değerler Eğitimi Koordinatörlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının yazımında da görev alan Balcı, aynı zamanda Öncü Okul Yöneticiler Derneğinin kurucuları arasında yer aldı.

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10. Uluslararası Dergi Fuarı Eğitimci-Yazar Mahmut Balcı

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