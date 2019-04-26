Yazar Mahmut Balcı dergi fuarında anıldı

"Vefat etmelerini beklememiz lazım. Gereken önemi hayatlarındayken vermemiz lazım. Mahmut Ağabey de bu konuda bize örnek olsun. Çok güzel bir cenazesi vardı. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un cenazesi gençler tarafından kaldırılmıştı. Mahmut Ağabey'in cenazesini de güzelleştiren öğrencileriydi. Orada onu uğurlayan binlerce genç yürekti."

Esenler Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, Mahmut Balcı gibi şahsiyetlerin daha yaşarken örnek alınması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

Gültekin, Balcı'ya birçok yönden imrendiğini dile getirerek, "1980'li yıllarda bir kitabevi açmış. Bu kitabevini de açmadan önce insanlara kitap taşımaya çalışmış." diye konuştu.

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Balcı ile Dergi Fuarı'nın yanı sıra birçok etkinlikte yollarının kesiştiğini söyleyerek, "Hiç aklımıza gelmeyecek ince güzellikleri düşünebilen bir ağabeyimizdi." dedi.

- "Gerçek bir muallimdi"

İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Selahattin Dal, Mahmut Balcı'nın gerçek bir muallim olduğunun altını çizerek, "İlmi, edebi, ahlakı, çalışmayı, gayreti öğreten bir muallimdi. Bedenen aramızdan ayrılsa da hala ruhuyla, içimize ekmiş olduğu tohumlarla yanımızda." diye konuştu.

Dal, Balcı'nın öğretmenlik ve okul müdürlüğü taraflarına da değinerek, şunları anlattı:

"Mahmut Hocam kalıbına sığmayan, güncel birtakım kuram ve kaideleri dikkate almadan sonuca odaklanmış bir şekilde vazifesini yapıyordu. Okul müdürü gözüyle baktığımızda da Mahmut Hocam ile çalışmak bir yönüyle çok zordu, bir yönüyle de çok kolaydı. Öğrencilere dokunma, onlara farklı alanlarda bir şeyler kazandırma ve kültürel faaliyetlerden haberdar etme adına belki de öğretmenlerde kahir ekseriyette bulunamayacak özellikler Mahmut Hoca'da vardı."

Temmuz dergisinden Murat Ayar da Mahmut Balcı'nın kurduğu yayınevinden bahsederek, "Kendi döneminde popüler kitapları yayınlayan ve kimsenin cesaret edemediği yayıncılığı yapan birisiydi." ifadesini kullandı.