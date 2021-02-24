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Yazar Metin Hara’nın yargılanmasına devam edildi

24.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Yazar Metin Hara’nın ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Yazar Metin Hara’nın ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık, “Bize gelen insanlar hasta değildir. Metin bey hayatta daha mutlu olmaları, kendilerini daha iyi hissetmeleri ve motivasyonlarını arttırmak için sahnede konuşma yapmaktadır” dedi.
Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı beraberlikle gündeme gelen yazar Metin Hara’nın ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 16’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada avukatı Serdar Öktem ve şikayetçi Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nun avukat Esin Eser hazır bulundu.

“Bize gelenler hasta değildir”
Duruşmada, Hara’nın şirketinde yönetici olarak çalışan Eser Mitrani tanık olarak dinlendi. Tanık Mitrani, “Sanık konuşmacıdır. Şirketimizin tamamlayıcı tıpla bir alakası yoktur. Bize gelen insanlar hasta değildir. Tedavi olma durumları yoktur. Metin bey hayatta daha mutlu olmaları, kendilerini daha iyi hissetmeleri ve motivasyonlarını arttırmak için sahnede konuşma yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Hasta tedavisine ilişkin bir durum kesinlikle olmamıştır”
Metin Hara’nın düzenlediği sempozyumlara katılan tanık Nurettin Kulak ise, “10’un üzerinde sempozyuma katıldım. Metin beyden eğitim aldım. Sempozyumların içeriği olumlu düşünceyle alakalıydı. Hasta tedavisine ilişkin bir durum kesinlikle olmamıştır. Tedavi yöntemi, ilaç gibi konular konuşulmadı. İnsanların kendilerini iyi hissetmeleri için yapılan konuşmalardı. Kendisi bir konuşmacıdır. İnsanların hayatlarının daha iyi olması için konuşmalar yapıyor. Doktor ve eczacılara verilen sempozyumların içeriğinde olumlu düşünme, kişisel gelişim ile ilgili konuşmalar vardı. Tedavi maksatlı ‘onu yapın iyi olacaksınız’ diye bir telkin olmadı” dedi.

“Tıbbi öneri söz konusu değildir”
Duruşmada tanık olarak dinlenen Aker Çıtak ise, “Sempozyumlara katılıyordum. Metin Hara’yı 2014’de ‘Yol’ isimli kitabından tanıdım. 2016’da beri kendisinin danışanıyım. Birçok kez sempozyumlarına ve konuşmalarına dahil oldum. Metin Hara bir yazardır ve motivasyon konuşmacısıdır. İnsanların düşünce alışkanlıklarına ilişkin önerilerde bulunur. Kendisinin konuşmasına katılan kişiler herhangi bir hastalığın tedavisi için veya iyileştirme talepli olarak gitmezler. İnsanlar orada hangi hallerde nasıl düşünülmesi gerektiğini öğrenirler. Tıbbi öneri söz konusu değildir” diye belirtti.
Tanık beyanlarının tamamlanmasının ardından konuşan Hara’nın avukatı Serdar Öktem, “Müvekkilimin kendini tıp uzmanı olarak tanıtmadığı aşikardır. Sağlık müdürlüklerine yazılar yazılmış, alternatif tıp ile ilgili bir belgeye, bilgiye rastlanmadığı bildirilmiştir. Bu durum tutulan tutanaklar ve gelen yazılarla sabittir. Suç ve suç unsuru oluşmamıştır. Beraatına karar verilsin” ifadelerini kullandı.
Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hara’nın iş yeri hakkında BİMER’e yapılan ihbar ile Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğünce inceleme yapıldığı, sağlık kuruluşu olduğuna dair herhangi bir izin ya da faaliyet belgesi bulunmadığı, izinsiz eğitim-öğretim faaliyeti göstermesi nedeniyle faaliyetin sonlandırıldığı kaydedildi.
İddianamede, ‘İnsanagüven’ adı ile faaliyet gösteren iş yeri sahibi Hara’nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığının tespit edildiği anlatıldı.
Hara’nın, İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başkaca tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceği bir belgesi ve diplomasının bulunmadığının anlatıldığı iddianamede, ‘diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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