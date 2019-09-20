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Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:05 | Son Güncelleme

Yazar Musa Anter, ölümünün 27.

Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı

Yazar Musa Anter, ölümünün 27. yılında Mardin’in Nusaybin ilçesindeki mezarı başında anıldı.
1992 yılında cinayete kurban giden Yazar Musa Anter, Nusaybin Akarsu Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı. Anma törenine CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ve Nusaybin İlçe Başkanı Şehmus Doğan da katıldı. Musa Anter’i anma programı için Nusaybin’e geldiğini belirten CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz, mezarlık ziyareti öncesi Musa Anter’in oğulları Anter Anter ve Dicle Anter ile bir araya geldi. Daha sonra Musa Anter’in müzeye dönüştürülen evini ziyaret eden Yılmaz, burada anı defterini imzaladı.
Yılmaz, mezarlıktaki anma programında yaptığı konuşmada Musa Anter’in ölümünden bugüne kadar yaşanan mahkeme süreçleri ve yapılan açıklamalara değinerek, "CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi olarak Ape Musa’nın 27’inci ölüm yıl dönümünü anmak için buradayız. Bugün bu cinayetin sonucunda hepimizin bir araya geldiği bu elim vaka sonucunda hiç kimse tutuklu halde değil. İşte bizim isyanımız buna. CHP Gençlik Kolları olarak 27 yıl sonra da olsa bunu tekrar insanlara hatırlatmak için buradayız. Siyaset üstü bir mesele bu aslında. Biz de o yüzden buradayız. Buradan 27 yıl sonra tekrar Ape Musa’yı büyük bir onurla anıyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmalardan sonra CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz ve Musa Anter’in oğulları Anter Anter ile Dicle Anter beyaz güvercin uçurdu.

Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı

Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı

Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı

Yazar Musa Anter mezarı başında anıldı

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