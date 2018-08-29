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Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' isimli kitabında yer alan ifadeler sosyal medyayı salladı. Kurgu kitapta yer alan ve çok konuşulan ifadelerle ilgili olarak Gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat da Twitter hesabından 'Aklında ampul yanınca' kısa devre yapıyor tabii beyin (varsa)!' dedi.

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Yazar Nehir Erdem'in "Deli Divane" adlı kitabında yer alan ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Kurgu kitapta, ultrasondan bebeğin cinsiyetinin öğrenilmeye çalışıldığı bölümde, "Eğer erkekse göstersin tabii de, ya kızsa yaa... Şu hâle bak, göstersin deyip duruyoruz. Bacaklarını kırarım kızsa ve gösterirse..." ve "Benim kızım öyle orasını burasını açıp gösteremez" şeklindeki ifadeler tartışma yarattı.

Kitapta, muayene odasında, doktorun erkek olması da bir sorun olarak gösterilirken, "Bir tane kadın doktor yoktu değil mi? Bula bula yarma gibi herif buldun doktor diye. Ben bu adamı bir gün öldürürüm, haberin olsun" gibi sözler yer alıyor. Erkek doktora tepkiye karşılık olarak ise hamile kadının olayı güzellemesi ve "Sakin ol benim seksi odunum. Böyle kızınca çok dayanılmaz oluyorsun, bak valla kilitliycem kapıyı atlıycam üstüne..." ifadelerini kullanması da dikkat çekti.

Öte yandan kitabın tanıtım bülteninde ise şu ifadeler yer alıyor:

"'Susmadığın her an, seni öperek susturacağımı söylemiştim Yeliz! Ve bunu yapmaktan asla çekinmeyeceğimi biliyorsun, aksine bu bir zevk olacak...' Bir yanda Karadeniz gibi bir adam: Hırçın, öfkeli, mert… Diğer tarafta başına buyruk bir deli kız: İnatçı, sevimli, çenebaz… 'Benim ilk aşkım sensin Memet... Kalbim ilk defa sana attı ve Allah şahidimdir en son yine sana atacak...' Ve doludizgin giden bir aşk: Karadeniz kadar hırçın, yaylalar kadar özgür, İstanbul kadar tutkulu…"

MİNE KIRIKKANAT'TAN TEPKİ

Gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat ise, sosyal medyada paylaşılan ve çok konuşulan konuyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.

Mine Kırıkkanat, kişisel Twitter hesabından, "'Aklında ampul yanınca' kısa devre yapıyor tabii beyin (varsa)!" diyerek, yazar Nehir Erdem'e çok sert tepki gösterdi.

İşte Mine Kırıkkanat'ın o paylaşımı:

mine-kirikkanat

İşte sosyal medyada dolaşan ve tartışılan o kitap:

tunahan-elmas

İşte Nehir Erdem'in 'Deli Divane' isimli kitabının o bölümü:

nehir-erdem-kitap

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nehir erdem deli divane mine kırıkkanat Twitter sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yuh yuk ki ne yuh. işiniz gücünüz belden aşağı
türbanlı bacımın müthiş fantezi dünyası.
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