Yazar Nermin Bezmen’den ‘Havva'nın Cezası’

3 yıl önce ABD'ye yerleşen ünlü yazar Nermin Bezmen, yeni kitabı Havva'nın Cezası’nda kız ve erkek çocuklarına yönelik şiddet ve cinsel istismarla toplumun bu konuya duyarsızlığını ve sistemin suçlulara cesaret vermesini anlatıyor.

Eşi aktör Tolga Savacı’yla ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Bezmen, New Jersey ve New York kentini kuşbakışı gören evinde Amerika'nın Sesi'ne ABD serüvenini ve yeni kitabını anlattı.

“Türkiye'de kalmak için çok mücadele verdik”

Öğrenciliği sırasında ABD'de bir yıl kaldığını anlatan Bezmen, kızının da 20 yıldır yaşadığı ülkeye taşınma sürecini şöyle değerlendirdi:

''Amerika aslında şahsen benim çok sık geldiğim ve kaldığım bir yerdi çünkü kızım, neredeyse 20 seneyi dolduracak, burada yaşıyor. Ailesini burada kurdu. Bir de talebeliğim de bir seneyi burada geçirdiğim için bana çok yakın bir yerdir, coğrafyadır. Valla biz Türkiye'de karı koca Tolgacığım’la (Savacı) birlikte verebildiğimiz kadar mücadele verdik ülkemizde kalmak için ama çevre şartları, hem bizim mesleklerimizi hem ruh halimizi o kadar törpüleyici bir kıvama geldi ki artık kızmak üzülmek, can sıkıntısı, isyan, gözyaşı, bütün bunlarla duyarlı olduğumuz sosyal olaylar, siyasi olaylar, bizi bir şekilde farklı düşünmeye, farklı bir coğrafyada sıfırdan da olsa bir hayata başlamaya itti. Bu tabii birden bire bir günde çocukça heyecanla verilmiş bir karar da değil. Aşağı yukarı gelişmeleri takip edip kendimizi huzurla, üretkenliğimizi ispatlayabileceğimiz bir ortama yolcu etmenin yolu yavaş yavaş gelişti ve üç sene evvel geldik. Bir müddet kızımın yanında kaldık. O da yakında Verona'da. 2 buçuk senedir de burada gerçek anlamda yerleşik bir düzeni götürüyoruz.''