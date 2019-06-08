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Yazar Nuri Pakdil, hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 17:51 | Son Güncelleme

YAZAR Nuri Pakdil (85), geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- YAZAR Nuri Pakdil (85), geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Sol kalçası kırılan Pakdil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yazar Nuri Pakdil, dün kaldığı otelde yere düştü. Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Pakdil'in yapılan muayenesinde düşmeye bağlı olarak sol kalçasının kırdığı tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Pakdil'in pazartesi günü ameliyata alınmasına karar verildi.

Kuzeni olan Mehmet Abama, Pakdil'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Nur Bey, dün bayram münasebetiyle geldiği otelde küçük bir kaza geçirdi ama şu anda sağlık durumu gayet iyi. Pazartesi günü mevcut rahatsızlığı nedeniyle bir operasyon geçirecek" dedi.

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