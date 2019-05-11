Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) düzenlediği Kırklar Meclisi Edebiyat ve Hayat Söyleşileri programına yazar Mustafa Özel katıldı.

TYB Mehmet Akif Divanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Özel, anılarını ve deneyimlerini katılımcı yazarlarla paylaştı.

Eğitim dönemi ve iş hayatında yaşadıklarından örnekler veren Özel, okumayı ve çalışmayı hep bir arada yürüttüğünü söyledi.

Özel, son 10 yıldır gazete okumadığını ve televizyon izlemediğini anlatarak, "Sadece Kur'an ve roman okuyorum. Vardığım sonuç şu; gerçekler romanda, hakikat Kur'an'dadır." dedi.

İktisat eğitimi alan Özel, bu konuda şirketlere danışmanlık verdiğini ve formüller üzerinden anlatımlarda bulunduğunu da belirtti.

Özel, modernizmi üç kağıt parçası olarak tanımlayarak, şöyle konuştu:

"Kağıt para, gazete ve roman. Kağıt para olmasaydı kapitalizm, gazete olmasaydı ulus, roman olmasaydı birey olmazdı. Kağıt para olmasa hiç kapitalizm olmaz demek istemiyorum tabii ama bugünkü kapitalizm dediğimiz bu sistemde iktisadi ve iktisata gömülmüş olarak toplumsal ve siyasal yapılanmanın oluşumunda kağıt para çok önemli ve kritik bir faktör, onu demek istiyorum."

Okuduğu romanların karşılaştırmalı olarak anlatımlarını da yapan Özel, roman yazmanın önemine dikkati çekti.

Roman yazan insanların bütün siyasi, iktisadi kişiliklerden sıyrıldığını belirten Özel, "Gerçek roman yazarıysa tamamen romanının içinde kahramanlarıyla beraber yaşayarak yazarlar." ifadelerini kullandı.

