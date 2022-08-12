HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yazar Selman Rüşdi New York'ta saldırıya uğradı!

Yazar Selman Rüşdi New York'ta saldırıya uğradı!

12.08.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazar ve romancı Selman Rüşdi, ABD'nin New York eyaletinde bir etkinlik esnasında saldırıya uğradı. Rüşdi'nin boynundan bıçaklandığı bildirildi.

Yazar Selman Rüşdi New York'ta saldırıya uğradı!

"Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Selman Rüşdi (75), New York’ta bir konferansta saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarına göre, eyaletin batı kısmındaki Jamestown’da bulunan Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için sahneye çıkan Rüşdi, bir kişinin saldırısına maruz kaldı.

Rüşdi, defalarca "yumruklanması veya bıçaklanması" sonucu yere düştü.

Saldırgan kontrol altına alındı, konferans salonuna ambulans ve polis çağrıldı.

Rüşdi'nin sağlık durumu hakkında bilgi paylaşılmazken, saldırıdan sonra salonun boşaltıldığı kaydedildi.

1980'lerde yazdığı Şeytan Ayetleri kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, o dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Irak'taki Yeşil Bölge önünde hareketlilik!Irak'taki Yeşil Bölge önünde hareketlilik!
Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!Bakan Koca'dan heyecanlandıran paylaşım! Beklediğin anı yaşa, az kaldı!
Cinsel saldırıya uğradı, çıplak halde sokağa kaçtıCinsel saldırıya uğradı, çıplak halde sokağa kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Salman Rushdie New York
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...

Benzin fiyatlarına büyük zam

Benzin fiyatlarına büyük zam

Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi

Banka müdürünü rehin aldı, olay yerine saldırganın annesi geldi! Antalya'daki rehine krizi sona erdi

Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!

Gece bekçisi itiraf edince korkunç cinayetler ortaya çıktı!

Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

Canlı yayında açıklandı... 7.500 - 10.000 bin TL arası ek ödeme müjdesi! Kimler yararlanabilecek?

Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi

Türk bayrağını ateşe verdiler! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

Hayranına verdiği tavsiye şoke etti! “Boyutu önemli değil”

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.