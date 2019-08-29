HABER

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 81 yaşındaki yazar Şule Yüksel Şenler Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitaplarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Nesiller boyu yad edilmeye devam edilecek" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Şenler adına bir kütüphane ve müze açılacağını duyurdu.

Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yolculuğuna şükranla ve hüzünle uğurluyoruz. Azim ve inanç abidisini uğurluyoruz. Özellikle kendisinin yaşadığı dönemde hareketlerini islami şekilde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi. Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin darbecilerin ve teröristlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir insanın hapishanelerden geçmemesi düşünülemezdi.

Kitaplarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Nesiller boyu yad edilmeye devam edilecek. Ona eziyet edilenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor.

Şenler adına bir kütüphane ve müze açacağız.

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şule Yüksel Şenler cenaze

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

Erdoğan onayladı! Kritik atama kararları

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Sakal ektirmişti! Adını da değiştirdi

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

Anne ve babası kavga ederken araya girdi canından oldu!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

45 yıldır kapalıydı! Maraş ilk kez görüntülendi

45 yıldır kapalıydı! Maraş ilk kez görüntülendi

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, öldüğünü öğrenince teslim oldu

Arkadaşını kalbinden bıçakladı, haberi alınca teslim oldu

İstanbul'da ulaşımda hangi hatlar 24 saat hizmet verecek? (Metro ve İETT otobüs saatleri listesi)

İstanbul'da '24 saat ulaşım' dönemi!

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan Tuğgeneral Semih Okyar ile ilgili yeni gelişme!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Eş cinayeti sanığı: Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

Hakaret ettiği için vurdum, ambulans çağırmadım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.