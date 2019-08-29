Yazar Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Şule Yüksel Şenler'in cenaze töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yolculuğuna şükranla ve hüzünle uğurluyoruz. Azim ve inanç abidisini uğurluyoruz. Özellikle kendisinin yaşadığı dönemde hareketlerini islami şekilde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi. Geride bıraktığı miras çok büyük ve anlamlıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye'nin darbecilerin ve teröristlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir insanın hapishanelerden geçmemesi düşünülemezdi.

Kitaplarıyla on binlerce insanımıza en zor zamanlarda cesaret verdi. Nesiller boyu yad edilmeye devam edilecek. Ona eziyet edilenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor.

Şenler adına bir kütüphane ve müze açacağız.