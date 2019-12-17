Yazar ve aktivist Elworthy: "Mülteci konusunda kadınlara çok fazla iş düşüyor"

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Yazar ve aktivist Dr. Scilla Elworthy, savaşlar nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda kalan insanlara kadın bakış açısıyla yaklaşmanın önemini dile getirerek, "Mülteci gibi hassas konularda kadınların çok daha fazla ön planda olup, iş yapması gerekiyor ve biz kadınlara çok daha fazla iş düşüyor. Çünkü kadınların, barış imzalaması yaptığı yerde bu barış süreci diğerlerine nazaran 10 yıl daha fazla sürüyor." dedi. Dr. Elworthy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada eşit olmayan para dağılımının savaşlara ve kaosa neden oldu için mülteci sorunlarını gündeme getirdiğini belirterek, kadınların barış elçisi olarak ön planda olması gerektiğini söyledi. Kadınların, mültecilerle ilgili konularda çok daha iyi olduğunu ifade eden Elworthy, "Kadınların yönetimde olduğu bölgelerde mültecilerle ilgili daha duyarlı olduklarını gözlemliyorum. Çünkü kadınlar, anne oldukları için diğer anne olan kadınlarla çok daha sağlam bir empati kanalı yakalayıp, onlara karşı merhametli ve şefkatli bir yaklaşım sergileyebiliyor." şeklinde konuştu.

Elworthy, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Mülteci gibi hassas konularda kadınların çok daha fazla ön planda olup, iş yapması gerekiyor ve biz kadınlara çok daha fazla iş düşüyor. Çünkü kadınların, barış imzalaması yaptığı yerde bu barış süreci diğerlerine nazaran 10 yıl daha fazla sürüyor. Kadınların barış elçisi olması veya mültecilerle ilgilenmesi gibi kritik işlerde erkeklerden çok daha fazla başarılı olduğunu ve bu işleri kadınların yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela barış için oturulan masanın başında savaşan iki ülke temsilcisi duruyorsa konuşulan konu sadece para, silahlanma ve savaş oluyor. Fakat o masada kadınlar varsa, konuşulan konular anne-babasını kaybeden çocuklar, eşini kaybeden kadınlar veya fiziksel-ruhsal olarak savaştan etkilenen insanları konuşuyorlar. Dolayısıyla kadınlar, toplumsal sorunları ele aldığı için bu tür barış anlaşmaları çok daha uzun sürüyor." Türkiye'de son yıllarda konuştuğu gazetecilerin çoğunluğunun kadın olmasının sevindirici bir durum olduğunu vurgulayan Elworthy, "Türkiye'de şu an başta olan hükümetin de kadınları daha fazla yücelttiğini görüyorum, bu da çok önemli bir hareket. Başörtü ile çalışmanız bunun güzel bir örneğidir. Yani herkes için daha iyi olanın, daha çok kadının karar verebilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

- "Zengin ve fakir arasındaki uçurum, geçmişe nazaran çok daha büyük" Dünya genelinde yaşayan zenginlerin sahip olduğu para miktarıyla, dünyadaki huzursuzlukların son bulabileceğini ifade eden Elworthy, "Zengin ve fakir arasındaki uçurum, geçmişe nazaran çok daha büyük bir hale geldi. Dünyadaki zenginlerin parası, bütün insanların yarı nüfusundan daha fazlasına sahip olduğu için alt tabakadaki insanların sinirlenmesine ve çatışmalara neden oluyor, savaşlar çıkarıyor." diye konuştu. Elworthy, para kaynaklı eşitsizliğin, huzursuzluk ve savaş olarak insanlara geri döndüğüne işaret ederek, şöyle devam etti: "Alt tabakadaki insanlar, para kaynaklı eşitsizlik nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor yani mülteci konumuna düşerek, çok fakirleştikleri için yaşam koşulu iyi olmayan topraklarda yaşıyorlar. Diğer büyük sorun da günümüzde dünyasında savaşlarda harcanan para, askeri alanda ve silahlanmaya harcanıyor. Savaş için harcanan para, açlığı durdurmak için yeterli bir rakamdır. ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin silahlanmayla ilgili harcanan paranın durdurulmasına karşı çıkıyor çünkü bu ülkeler en büyük silah satışı yapan ülkeler arasında yer alıyor."