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Yazar ve oyuncu Yenişehirlioğlu, Fildişi Sahili'nde bayram programına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

Hayırseverlerin bağışladığı 6 bin 300 hisse kurban TDV aracılığıyla Fildişi Sahili halkına ulaştırılacak - TDV gönüllüsü olan Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu, yazar ve avukat Bahadır Yenişehirlioğlu: - "Bu sayede gönül köprüleri kuracağız. Karşılıksız vermenin ne olduğunu yaşayacağız"

ABİDJAN (AA) - TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" karakterini canlandıran sinema, dizi film oyuncusu ve yazar, avukat Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2019 Vekaletle Kurban Kesim Programı"nın gönüllüsü olarak Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrindeki organizasyona katıldı.

Yenişehirlioğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "İmparatorluk geçmişi olan Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi bugün de karşılıksız yardım elini dünyanın dört bir köşesine uzatıyor." dedi.

Bu büyük organizasyonunun Fildişi Sahili ayağında bir sanatçı ve yazar olarak bulunmanın kendisi için son derece anlamlı olduğunu kaydeden Yenişehirlioğlu, "Kardeşlerimizin gönlüne dokunuyor olmak merhametsizleşen dünyamıza küçük bir soluk getiriyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.

Yenişehirlioğlu, Fildişi Sahili halkının Türkiye ile birlikte aynı gün bayramı kutlayacağını belirterek, Kurban Bayramı vesilesiyle Abidjan'nın çeşitli bölgelerinde kardeşleriyle bir araya geleceğini söyledi.

TDV aracılığıyla Türkiye ve dünya genelinden hayırseverlerden Fildişi Sahili için toplanan 6 bin 300 hisse kurbanın dini vecibelere uygun şekilde kesileceğini aktaran Yenişehirlioğlu, "Bu sayede gönül köprüleri kuracağız. Karşılıksız vermenin ne olduğunu yaşayacağız." ifadelerini kullandı

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Bahadır Yenişehirlioğlu kurban bayramı türkiye diyanet vakfı

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