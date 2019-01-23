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Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:23 | Son Güncelleme

Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumu

İSTANBUL (AA) - Yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bakiler'in sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çıkan vefat haberi üzerine AA muhabirine açıklama yapan eşi Ayşe Bakiler, haberlerin herhangi bir doğruluk içermediğini söyledi.

Ayşe Bakiler, eşinin kalp krizi nedeni ile değil, kalp ritm bozukluğu sebebiyle yaklaşık 5 gündür hastanede tedavi gördüğünü aktararak, usta edebiyatçının şu andaki sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifade etti.

- Yavuz Bülent Bakiler

Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936'da Sivas'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlayan Bakiler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Televizyonu ve Ankara Radyosu'nda da çalışan Bakiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak bir süre görev yaptı.

Aynı zamanda gazeteci ve avukat olan Bakiler, Tercüman ve Türkiye gazetelerinde uzun süre köşe yazıları yazdı.

Usta edebiyatçının aralarında "Harman", "Yalnızlık", "Duvak" ve "Seninle"nin bulunduğu şiir kitaplarının yanı sıra antoloji, gezi, biyografi ile deneme türlerinde de çeşitli kitapları bulunuyor.

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Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler

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