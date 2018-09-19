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Yazar Zülfü Canpolat, DAÜ’yü ziyaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

DELİ Yürek, Kurtlar Vadisi, Pars Narkoterör gibi dizi film projelerine önemli katkılar sunan senarist-yazar Zülfü Canpolat, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’ni ziyaret etti.

Yazar Zülfü Canpolat, DAÜ’yü ziyaret etti

GAZİMAĞUSA, (DHA)- DELİ Yürek, Kurtlar Vadisi, Pars Narkoterör gibi dizi film projelerine önemli katkılar sunan senarist-yazar Zülfü Canpolat, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi’ni ziyaret etti. Sinemanın yanı sıra, “Sonunu Düşünen Kahraman Olamaz” ve “Ağlama Gözlerim-İthal Gelin” adlı kitapların da yazarı olan Canpolat, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş’e ziyarette bulundu.

Dizi filmlerden sinema ve edebiyata uzanan renkli bir sohbeti barındıran bu ziyarette Dekan Doç. Dr. Agah Gümüş, Zülfü Canpolat’ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Yazar Canpolat ise, DAÜ’de ve Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, İletişim Fakültesi’ne yapmış olduğu ziyarette öğrencilere sunulan imkanların üst seviyede olmasını takdirle karşıladığını ifade etti. Edebiyat ve sinemanın birbiriyle içiçe geçen ilişkisine de değinen Canpolat, bu ilişkinin geniş halk kitlelerine ulaşan iletişimin sanatsal önemli değerleri olduğunu belirtti.

Ziyarette Dekan Doç. Dr. Agah Gümüş’e kitaplarını da hediye eden Canpolat, DAÜ İletişim Fakültesi’nde büyük ilgi gördü.

(FOTOĞRAF)

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