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Yazarın kitap notları bulunan çantası böyle çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

YAZAR Melik Karabıyıkoğlu, son kitabı için notları bulunan çantasının çalınması üzerine sosyal medyadan hırsızlık anı görüntülerini paylaşarak yardım istedi.

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL, (DHA) YAZAR Melik Karabıyıkoğlu, son kitabı için notları bulunan çantasının çalınması üzerine sosyal medyadan hırsızlık anı görüntülerini paylaşarak yardım istedi. Melik Karabıyıkoğlu'nun son kitabı için notlarının bulunduğu çantası Kadıköy Bağdat Caddesi'nde gittiği bir kafede çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Karabıyıkoğlu çantasını ve ceketini oturduğu koltuğa koydu. Telefon görüşmesi için yerinden kalkan Karabıyıkoğlu'nun çantasını alan kişi hızla uzaklaşıyor. Bir süre sonra oturduğu masaya dönen Karabıyıkoğlu çantasının çalındığını farkediyor. Yazar Melik Karabıyıkoğlu, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı arıyor. Karabıyıkoğlu da hırsızlık anı görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. Melik Karabıyıkoğlu, "Sosyal medyanın gücüne inanan biri olarak iyi bir deneme fırsatı çıktı karşıma. Çantamın kim tarafından ve nasıl çalındığını görüyorsunuz. Yaşanan olay sonrası, çantamdan kalanları bulmaya çalışıyorum. Harici bellek ve son kitabım için yaptığım görüşme notlarım vardı. Bana destek olabilenlere müteşekkir olacağım" yazdı.

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