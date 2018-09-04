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Yazarlar ve aktivistler Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırımı tartıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:37 | Son Güncelleme

Londra'da düzenlenen oturumda, uluslararası toplumdan, Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırıma daha fazla sessiz kalmamaları istendi

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım, İngiltere'de yazarlar, siyasetçiler ve aktivistlerin katılımıyla düzenlenen oturumda tartışıldı.

Rohingya Azınlığı için Adalet (JFRM) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından başkent Londra'da dün gerçekleştirilen oturuma, ünlü yazarlardan Peter Oborne, Richard Cockett ve Milletvekili Seçme Komitesi üyesi Catherine West'in yanı sıra Arakan Müslümanları aktivistleri Abdullah Faliq, Nurul İslam ve Kyaw Wi katıldı.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yapılanın bir zulüm ve soykırım olduğunu belirten Peter Oborne, "Uluslararası toplumun bu zulme sessiz kalıyor. Bu yetersiz tepkiler, suçluların hesap vermeden kurtulmasına izin veriyor." dedi.

Richard Cockett ise Myanmar'da yaşanan zulümün yeni olmadığını daha önce de Arakanlı Müslümanlardan bu tür olaylar hakkında duyumlar aldıklarını belirtti.

Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgede ekonomik ve sosyal gelişmeyi durdurduğunu, onlara iş imkanı vermediğini, yaşam ve ifade özgürlüklerini kısıtladığını vurgulayan Cockett, "Baskılar Arakanlı Müslümanları çaresizliğe sürükledi. Son soykırımla Arakanlı Müslümanların kimlikleri ve normal yaşam hakları ellerinden alındı." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin krizi sona erdirmede ve bu korkunç suçun faillerini adalet önüne getirmede öncü bir rol oynayabileceğini savunan West de "İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi bir üyesi olarak, çözüm yolu üretilmesinde baskı oluşturması gerekiyor. Bu baskılar soykırımın sona ermesine fayda sağlayabilir." diye konuştu.

Katılımcılar ayrıca, bu tür toplantıların Myanmar'da yapılan zulmün ve Arakanlı Müslümanların yaşadıklarını duyurmak için önem arz ettiğini dile getirdi.
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- Arakan Sorunu

BM tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de aralarında bulunduğu üst düzey ordu mensuplarının Arakanlı Müslümanlara yaptığı soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmasını istemişti.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana zulüm ve sistematik baskıya uğrayan Arakanlı Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu, topraklarını terk ederek bölge ülkelere göç etti.

Ülkede 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından "eziyet gören dini azınlık" olarak kabul edilen Arakanlı Müslümanlar, hem şiddet olaylarına hem de yasal, ekonomik ve toplumsal ayrımcılığa maruz kalıyor.

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmış ve 10 bine yakın kişiyi katletmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden komşu Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arakanlı müslümanlar ingiltere Myanmar Rohingya Azınlığı için Adalet (JFRM) soykırım

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