Yazdığı kitabın gelirlerini sokak hayvanlarına bağışlıyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasında çalışan Figen Adalı, sokak hayvanlarınn bakımını karşılamak amacıyla kitap yazdı.

Aliağa ilçesinde yaşayan Figen Adalı (36), davranışıyla herkese örnek oldu. Sosyal medyadan destek alan Adalı, ilk defa yazdığı "Son Sayfa" isimli kitabını okuyucusuyla buluşturdu. Kitabını bin adet bastıran Adalı, satıştan elde edilen gelirleri ise sokak hayvanlarının bakımına harcayacağını söyledi. İlk gelirini engelli bir kedinin bakımına harcayan Figen Adalı, insanların sokak hayvanları için sağ duyulu olmasını gerektiğini, onların yaşadığımız bu dünyanın bir parçasının olduğunu ve can taşıdıklarını ifade etti.

Adalı, projenin aslında bir hayalle başladığını, merak edip internette bununla ilgili gönüllüler aramaya başladığını, 35 kişinin destek verdiğini belirtti.

Figen Adalı, "Son sayfalarımızı birleştirerek kitap oluşturduk. Bu kitabın sokak hayvanları için yazdık. Benimle beraber 35 arkadaşım gönüllü oldu. Bu kitabın satışının tüm gelirleri sokak hayvanları için harcıyoruz. Her kitap birer mama demek bizim için" dedi.

Üç aylık yavru iken sokakta tekmelenerek felçli kalan kediye sahiplenen yerel hayvan koruma görevlisi Kübra Kütükoğlu (31) da, engelli hayvanlarında her canlı gibi yaşama hakkının kutsal olduğunu dile getirdi. Kütükoğlu, "Yerel hayvan koruma görevlisiyim. 12 yıldır hayvan sever, yaklaşık son 6 yıldır da hayvan korumacısıyım. Figen abla ile yaklaşık 2 yıl önce tanıştık. O zamanlar sadece Pıtırcık vardı. Pıtırcık yaklaşık 3 aylıkken tekme yemiş felçli kaldı. Ötenazi yapılacaktı, haberim olunca ben sahiplendim. Daha sonra 7 engelli kardeşini de sahiplendim. Figen abla da bunları bildiği için kitabının ilk gelirini bize bağış yaptı. Pıtırçık’ın bu ay ki veteriner masraflarını ve mama masrafını karşıladı. Engelli hayvanlarında her canlı gibi yaşam hakkı kutsaldır. Bakıldığı zaman önemli şeylere tanık olabiliriz. Bu yüzden engelli canlılara lütfen sahiplenelim sahip çıkalım" şeklinde konuştu.