Yazdığı projelerle minikleri geleceğe hazırlıyor

Mesleğine 17 yıl önce başlayan Coşkuntürk, görevini Serdivan ilçesindeki Mina Özdoğancı Anaokulunda sürdürüyor. Çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak miniklere yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Coşkuntürk, 12 yıl önce 30 kişilik bir sınıfta ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi, öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve güzel konuşması, bütün gelişim alanlarının desteklenmesi amacıyla "Heybemde Kitap Var" projesini 2017 yılında meslektaşı Elem Göktaş ile "eTwinning" ortamına taşıdı. Coşkuntürk'ün 2 yıl içerisinde 27 şehirde yaklaşık 1200 öğrenciye ulaşan projesi "Kalite Etiketi Ödülü"ne layık görüldü.

Toplam 68 çocuğun yararlandığı projede, gelişimleri takip edilerek öğrenmede güçlük yaşadığı gözlemlenen çocuklar, ilgili mercilere yönlendirilip erken eğitimle buluşmaları sağlandı.

Miniklerin kelime haznelerini zenginleştirerek kendi şarkılarını yazmaları sağlama ve ritim becerilerinin artması amacıyla Coşkuntürk, meslektaşı Aylin Yüksel ile "Sınıflar Dile Geldi" projesini yazdı. Birçok öğretmenin ortak olduğu projeyle öğrencilerin kendi yazdığı şarkıları birçok platformda söyleyerek öz güvenlerinin gelişmesi hedefleniyor.

Coşkuntürk ile meslektaşı Elem Göktaş'ın, erken yaş döneminde öğrencilerin teknolojiyle doğru ve etkin bir şekilde buluşturmak amacıyla "eTwinning" üzerinden bu yıl başlattığı "Kes Yapıştıra Son Okul Öncesinde İnovasyon" projesine öğretmenler ortak olarak sınıflarında uyguluyor.

Emine Coşkuntürk, minik öğrencilerin daha iyi eğitim almaları ve eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerinin gelişmesi için projeler yazmaya devam ediyor.

- "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz"