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Yazdığı projelerle minikleri geleceğe hazırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:19 | Son Güncelleme

Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Emine Coşkuntürk, öğrencilerinin eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerinin gelişmesi ve daha iyi bir eğitim almaları için hazırladığı projeleri hayata geçiriyor - Coşkuntürk: - "Eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerileri ve sorgulama, çocuklarda bunların gelişmesi gerekiyor. Çocukları geleceğe hazırlarken, çocukların projeler üzerinde iş birliği ve birbirleriyle iletişim kurarak ürünler elde etmesi ve elde ettiği ürünleri de diğer insanlara sunması gerekiyor"

EMRE AYVAZ - Sakarya'da görev yapan okul öncesi öğretmeni Emine Coşkuntürk, hayata geçirdiği projelerle öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Mesleğine 17 yıl önce başlayan Coşkuntürk, görevini Serdivan ilçesindeki Mina Özdoğancı Anaokulunda sürdürüyor. Çağın gerekliliklerini ve öğrencilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak miniklere yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başlayan Coşkuntürk, 12 yıl önce 30 kişilik bir sınıfta ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi, öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve güzel konuşması, bütün gelişim alanlarının desteklenmesi amacıyla "Heybemde Kitap Var" projesini 2017 yılında meslektaşı Elem Göktaş ile "eTwinning" ortamına taşıdı. Coşkuntürk'ün 2 yıl içerisinde 27 şehirde yaklaşık 1200 öğrenciye ulaşan projesi "Kalite Etiketi Ödülü"ne layık görüldü.

Coşkuntürk, meslektaşlarıyla 2015 yılında uygulamaya koyduğu "Sakın Geç Kalma Erken Gel" projesiyle 0-3 yaş grubu çocukların ailelerine miniklerin gelişimlerini nasıl desteklemeleri gerektiği üzerine sistemli eğitimler verdi.

Toplam 68 çocuğun yararlandığı projede, gelişimleri takip edilerek öğrenmede güçlük yaşadığı gözlemlenen çocuklar, ilgili mercilere yönlendirilip erken eğitimle buluşmaları sağlandı.

Miniklerin kelime haznelerini zenginleştirerek kendi şarkılarını yazmaları sağlama ve ritim becerilerinin artması amacıyla Coşkuntürk, meslektaşı Aylin Yüksel ile "Sınıflar Dile Geldi" projesini yazdı. Birçok öğretmenin ortak olduğu projeyle öğrencilerin kendi yazdığı şarkıları birçok platformda söyleyerek öz güvenlerinin gelişmesi hedefleniyor.

Coşkuntürk ile meslektaşı Elem Göktaş'ın, erken yaş döneminde öğrencilerin teknolojiyle doğru ve etkin bir şekilde buluşturmak amacıyla "eTwinning" üzerinden bu yıl başlattığı "Kes Yapıştıra Son Okul Öncesinde İnovasyon" projesine öğretmenler ortak olarak sınıflarında uyguluyor.

Emine Coşkuntürk, minik öğrencilerin daha iyi eğitim almaları ve eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerilerinin gelişmesi için projeler yazmaya devam ediyor.

- "Çocuklarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya çalışıyoruz"

Emine Coşkuntürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje tabanlı eğitimi sınıfta uygulamayı sevdiğini söyledi. Normal öğretim yöntemleriyle öğretilen bilginin kalıcı olmadığını gördüklerini belirten Emine Öğretmen, yapılandırmacı eğitime geçtikten sonra birçok yöntemi öğrenmeye ve hayatlarına geçirmeye başladıklarını aktardı.

Uygulayarak kalıcı etkilerinin olduğunu gözlemlediğini ve proje tabanlı eğitimler vermeye başladığını anlatan Coşkuntürk, "Çocukların gelişim alanına destekleyici projeler üreterek bunları uyguladık ve çok önemli öğrenme çıktıları elde ettik." dedi.

Coşkuntürk, erken çocukluk yıllarında ciddi bir eğitimin verilmesi ve çocukların gelişim alanlarını desteklemek üzerine proje yazdığını dile getirerek öğrencilerle bunun üzerine çalıştıklarına işaret etti.

"eTwinning" ortamına taşıdıkları ve daha çok çocuğa ulaşmayı hedefledikleri bu projedeki amaçlarının çocukların kelime haznelerinin gelişmesi, aileleriyle kaliteli vakit geçirmeleri ve teknolojiyi hayatlarına daha çok almaları olduğunu belirten Coşkuntürk, çok güzel sonuçlar elde ettiklerine değindi.

Emine Coşkuntürk, proje tabanlı eğitimle çocukların 21'inci yüzyıl becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini ve buna ulaştıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Nedir bunlar? Eleştirel, yaratıcı düşünme, problem çözme becerileri ve sorgulama, çocuklarda bunların gelişmesi gerekiyor. Çocukları geleceğe hazırlarken, çocukların projeler üzerinde iş birliği ve birbirleriyle iletişim kurarak ürünler elde etmesi ve elde ettiği ürünleri de diğer insanlara sunması gerekiyor. Bundan dolayı proje dayalı eğitimlerde çok önemli sonuçlar elde ettik ve ben de sınıfımda bunu çok benimsiyorum."

Sınıfında kişiselleştirilmiş eğitim modeli de uyguladığını aktaran Coşkuntürk, çocukların daha iyi öğrenmeleri ve kendi ihtiyaçlarını bilmeleri için fırsatlar tanıdıklarını, bunun da öğrenmelerine katkı sunduğunu kaydetti.

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24 Kasım Öğretmenler Günü Emine Coşkuntürk öğretmen sakarya

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