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Yazdığı romanı, pazar tezgahında imzalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 25 yıldır pazarcılık yapan Fatih Kaplan(41), 1'inci Dünya Savaşı sırasında askere giden 3 kardeşin hikâyesini yazdığı kitabında romanlaştırdı.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ta 25 yıldır pazarcılık yapan Fatih Kaplan(41), 1'inci Dünya Savaşı sırasında askere giden 3 kardeşin hikâyesini yazdığı kitabında romanlaştırdı. Kaplan, kitabını pazarda çorap sattığı tezgahında, okurlarına imzalıyor.
İlçede 25 yıldır pazarcılık yapan evli ve 3 çocuk babası Fatih Kaplan, kitap okuma merakını yazarlığa taşıdı. Zaman içinde hikaye, öykü ve denemeler yazan Kaplan, 3 yıl önce de bir roman kaleme almaya karar verdi. 3 yıl süren araştırmalarının sonunda da romanında, 1’inci Dünya Savaşı sırasında askere giden 3 kardeşin hikayesini anlatmaya karar verdi.
200'e yakın kişiyle görüşüp çok sayıda belge inceleyen Kaplan, 'Kızıl Gül 1, Pontus'a Darbe' adını verdiği kitabını Erbaa Dernekler Federasyonu'nun katkısıyla Kasım ayında piyasaya çıkardı. Kaplan, ilgi gören kitabını pazarda çorap sattığı tezgahında okurları için imzalıyor.
Fatih Kaplan, ''Önceden kitap okuyorduk ve okutuyorduk. Bizim kitap şuuru faaliyetimiz var, Gaziantep merkezli. Onun vasıtasıyla kitap okumayı biraz daha ağırlaştırdık, yoğunlaştırdık. Yoğunlaştırdıktan sonra hikâye, öykü, deneme yazılarımıza başladık. Köşe yazarlığımız vardı. Dergilerde yazılarımız çıkıyordu. Kitap yazmayı düşündük ve tarihimizi araştırdık. Yakın tarihimizi araştırdık. Yakın tarihimizde bize düşen bir vazife ardı. Kahramanlarımızı yâd etmek. Onu yâd etmek için kitap yazmaya karar verdik. Ve 'Kızıl Gül 1, Pontus’a Darbe' romanımız çıktı. Erbaa Dernekler Federasyonu Kültür Yayınları'nın ilk yayını oldu'' dedi.
'İNSANLARA İLGİNÇ GELİYOR'
Pazarcının kitap yazmasını insanların şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eden Kaplan “İlk başta ilginç geliyor insanlara, bir pazarcının yazarlık yapması. Köşe yazarlığı olsun, hikâyeler, denemeler yapması, onun da bir adım ötesine geçip, bir roman yazması. İlk başta insanların tuhafına gitse de kitabı eline alıp, iç sayfada bizim resmimizi görünce inanıyorlar. Daha da tuhaflarına gidiyor. Ama onlar da hem okumaya hem yazmaya hevesleniyorlar'' diye konuştu.
İKİNCİ BASKIYA HAZIRLANIYOR
Kitabın ikinci baskısı için hazırlık yaptığını belirten Kaplan "Kitabım piyasaya çıkalı 23 gün oldu. Bize geri dönüşler çok güzel. Çok akıcı olduğunu söylediler. Kitabım 1914 yılında biri 2 günlük bebeğini bırakıp, lider konumunda cepheye giden 3 kardeşin hikayesiyle başlıyor. Ayrıca ayrılıkçı Rum ve Ermenilerin oluşturduğu teşkilatın nasıl kurulduğunu anlatan bir kitap. Gerçek yaşanmış hayat hikayelerinden, gerçek kişilerden ortaya çıktı. Kitap, titizlikle araştırılıp, yazılı kaynaklar ve 200'e yakın insan ile görüşüldükten sonra ortaya çıktı'' dedi.
Kaplan, kitabın 3'lü bir seri olacağını, bunun için çalışmalarını sürdürdüğünü de ifade etti.

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