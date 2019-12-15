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Yazı Akademisi’nde genç yazarlar yetişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 09:06 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, geleceğin yazarlarını yetiştirmek için harekete geçti.

Sultangazi Belediyesi, geleceğin yazarlarını yetiştirmek için harekete geçti. Gençlerin kendilerini yazarak ifade edebilme yeteneklerini geliştirerek onların şair ve yazarlara dönüşmesine katkı sağlamak için ‘Yazı Akademisi’ projesinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Sultangazi Belediyesi, Anadolu Yazarlar Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Sultangazi Belediyesi ‘Yazı Akademisi’ projesi ile okuma ve yazmaya meraklı gençlerin geleceğin şair ve yazarlarına dönüşmesine katkı sağlayacak. Lansmanı düzenlenen akademi Haziran ayına kadar sürecek. 200’e yakın öğrencinin başvurduğu akademiye 123 lise öğrencisi kabul edildi. Akademide ilk etapta 123 lise öğrencisi Cuma ve Cumartesi günleri eğitim görecek. Öğrenciler sevilen yazar ve şairlerle bir araya gelerek birlikte okuyup yazma fırsatı bulacak. Ayrıca akademide seminerler, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi yayını gibi birçok etkinlik de gerçekleştirilecek.

“Belediyeciliğin en önemli özelliği, yetişen genç nesillere alanlar oluşturmak”
Belediyeciliğin sadece altyapıdan ibaret olmadığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bugün Sultangazi Belediyesi, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Yazarlar Birliğiyle beraber bir yazı akademisi başlangıcındayız. 15 Kasım’da hazırlıklarına başladığımız ve bugün de lansmanını yapmış olduğumuz; ‘Okur Yazar mısın’ın karşılığı olan, ‘Okurum, yazarım, düşünürüm’ü ifade etme anlamında güzel bir program düzenliyoruz. Sultangazi’de yaklaşık 200 öğrencimizin sürece dahil olduğu ve elemeler sonucunda 123 kişiyle devam ettiğimiz, 5 sınıfta sürecek olan akademi, Haziran’a kadar devam edecek. Yazı becerilerini arttırabilmek, şiir yazabilme, denemelerle kendilerini geliştirebilecek bir nesil ortaya çıkarmak adına gayret ediyoruz. Belediyecilik sadece alt yapı ve üst yapı yatırımlarından, yeşil alanlarının, park alanlarının oluşturulmasından ibaret değildir. Belediyeciliğin en önemli özelliği, yetişen genç nesillere alanlar oluşturmak, onların önündeki setleri ortadan kaldırmaktan ibaret olduğunu ifade ediyoruz” dedi.

“Başarmak istediğim bir hayale adım atmış oldum”
Hayaline bir adım yaklaştığını dile getiren Cennet Soylu, “İlkokuldan beri yazı yazıyorum. İlerde yazar olmak gibi bir hayalim vardı. Sonra edebiyat hocam sayesinde buradan haberim oldu ve başvurdum. Seçildim ve hocam ile birlikte bu yolda ilerliyoruz. Çok güzel bir şey. Başarmak istediğim bir hayale adım atmış oldum. Eğer bir hayal kurarsak gerçekleştirebiliriz. O yüzden çok mutluyum, tarif edilmez bir duygu” ifadelerini kullandı.

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