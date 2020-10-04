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Yazı aratmadı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Antalya'da hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaşırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de yazın olduğu gibi kalabalıklaştı.

Yazı aratmadı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yurdun batı ve iç kesimlerinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece artarak, mevsim normallerinin üzerine çıkacağı açıklandı.

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Turizm kenti Antalya'da da bugün hava sıcaklığı, 35 dereceye ulaştı. Sıcak hava ve yüzde 60'a ulaşan nemden bunalan yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Ekim ayında tatilcilerin doldurduğu sahil, yaz günlerini aratmadı. Sahile gelen çoğu kişi, sıcaklığı 28 derece olan denize girerek, serinlemeye çalıştı. Kimi tatilciler, sahilde şezlonglarda güneşlenirken, kimileri ise şemsiyelerinin altında güneşten korunmaya çalıştı. Bir tatilcinin ise sahil boyunca plaj şemsiyesiyle güneşten korunarak, yürüdüğü görüldü.

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Kaynak: DHA


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