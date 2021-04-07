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Yazı aratmayan görüntüler! Güneşi gören plajlara akın etti

07.04.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti. Yazı aratmayan görüntülerin yaşandığı Alanya'ya gelenler bölgenin en güzel plajlarında zaman geçirdi.

Yazı aratmayan görüntüler! Güneşi gören plajlara akın etti

İlçede 2 gündür ara ara etkisini gösteren yağışlı havanın ardından ortaya çıkan güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının yüzde 56 olarak ölçüldüğü ilçede tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi. Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler de günübirlik tur tekneleriyle tura çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.

'BU GÜZELLİKLERİ HERKESİN GÖRMESİ LAZIM'

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Ailesiyle beraber deniz keyfi yapan Ecevit Can, Alanya’yı çok sevdiğini söyledi. Alanya’da evlilik yaptığı ve burada 3 çocuğu olduğu aktaran Can, “Alanya’yı herkese tavsiye ederim. Burası çok güzel bir yer ve insanları cana yakın. Bu güzellikleri herkesin kendileri gelip görmesi lazım. Havalarda çok güzel gidiyor” dedi.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini yarın da sürdüreceğini ardından yerini yağışlı hava bırakacağını bildirdi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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