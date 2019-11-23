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Yazi Bahg kampındaki 5 bin sivil, olumsuz hava koşullarından endişeleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

Azez’de bulunan Yazi Bahg kampında yaşayan 5 bin sivil, kış mevsimi öncesi olumsuz hava koşullarından endişe ediyor.Suriye’nin Azez ilçesine bağlı Secu köyünde bulunan Yazi Bagh kampında yaşayan siviller kış mevsimi öncesi endişeleniyor.

Azez’de bulunan Yazi Bahg kampında yaşayan 5 bin sivil, kış mevsimi öncesi olumsuz hava koşullarından endişe ediyor.
Suriye’nin Azez ilçesine bağlı Secu köyünde bulunan Yazi Bagh kampında yaşayan siviller kış mevsimi öncesi endişeleniyor. Sivillerin kurduğu kampta yaşayan 5 bin kişi, olası şiddetli yağışlar sonucu sel sularının kampı vurabileceği konusunda yetkililere sesleniyor. Tel Rıfat’ta terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak yıllar önce bu kampa sığınan siviller çadırlarının ve alt yapının yetersiz olması nedeniyle endişeli günler geçiriyor. Elektik ve içme suyu olmayan kampta yaşayan siviller olumsuz hava koşulları öncesinde hem kendileri hem de çocukları için yardım bekliyor.
Kamplarda çektikleri acıyı vurgulan sivillerden bir olan Ebu Alae, "Terör örgütü PKK/YPG’den kaçtık. Yaklaşık 4 senedir buradayız. Bu kampı kendi kendimiz yaptık. Çadırlarımız artık dayanmıyor ye yeni çadırlar almak paramız da yok. Aileler çok zor durumdalar ne gaz ne yakıt alabiliyoruz. Kışın çocuklarımızla çok zorlanıyoruz" dedi.
Tel Rıfat’tan kaçarak Azez çevresinde bulunan Yazi Bahg kapında yaşayan Muhammed Meraymin, "Tel Rıfat’tan kaçtık. PKK/YPG’nın saldırılarına rağmen burada kamp yaptık. İşsiz kaldık gaz ve yakıt alma gücümüz yok. Biz 8 kişilik bir aileyiz, trajik bir durum yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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