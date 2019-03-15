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Yazı beklerken kışa teslim oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:26 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yazı bekleyen vatandaşlar, bir anda kar yağışına teslim oldu.

Yazı beklerken kışa teslim oldular

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yazı bekleyen vatandaşlar, bir anda kar yağışına teslim oldu. İki ilçede yoğun şekilde devam eden kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi.
Şırnak’ta etkili olan şiddetli yağmur yüksek rakımlı Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe sakinleri güneşli günleri beklerken, kar yağışına teslim oldu. Yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yer yer yarım metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle bölgelerde hayat durma noktasına geldi. Karayolları, İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kar mesaisine devam etti. Yapılan çalışmalarla kapanan köy yolları açılmaya başlandı.
Zafer Kılıç isimli vatandaş, yazı beklerken kar yağışlarının kendilerini vurduğunu söyledi. Kılıç, “Günlerdir güzel bir hava etkiliydi, son iki gündür kar etkili oldu. Tekrar kışı yaşadık” dedi.
Özcan Gökçe isimli vatandaş da yazı beklerken kışa yakalandığını belirtti. Gökçe, “Son günlerde havalar düzelmişti ama şimdi tekrar kar yağdı her yer bembeyaz oldu. Dükkana gidiyorum şimdi tekrar şemsiyeleri çıkardık” diye konuştu.

Yazı beklerken kışa teslim oldular

Yazı beklerken kışa teslim oldular

Yazı beklerken kışa teslim oldular

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