Yazı Eylüle Bırakanlar İçin En Güzel 5 Tatil Adresi

Güneşin de rüzgarın da tatlı tatlı kendini hissettirdiği, bunalmadan ısındığımız, üşümeden serinlediğimiz, deniz suyunun tam içinden çıkmak istemeyeceğimiz ideal sıcaklıkta olduğu o muhteşem havaların zamanı! Tatilini bu zamanlara bırakanlar ve yaz ortasında tatil yapsa da eylülü es geçmeyenler için en güzel 5 adres bu yazıda!

Marmaris

Ege’nin en özel köşelerinden biri olan Marmaris, görkemli dağların berrak denizle buluştuğu eşsiz koyları, muhteşem plajları ile tatilin en güzel adreslerinden… Karadan esen sert rüzgarlardan korunduğu için her zaman ılık ve temiz bir denize sahip. Marmaris aynı zamanda yaz mevsiminin ülkemizde en uzun sürdüğü yerler arasında olduğundan, eylül tatiliniz için tercih edebileceğiniz seçeneklerin başında geliyor. Eğlence olanakları ve doğa sporları gibi aktivitelerle doyasıya eğlenip aynı zamanda kafa dinleyeceğiniz Marmaris’te yüzülecek koyları keşfedebilir, fotoğraflanacak tarihi yapıları ve antik kentleri dolaşabilirsiniz. Konforundan ödün vermeyenler için de sırt çantalı gezginler için de sayısız alternatif sunan Marmaris otellerini incelemek ve geç olmadan [[Eylül tatilinizi planlamak için tıklayın!

Kemer

Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil adresi olan Kemer; Mavi Bayraklı plajı, tertemiz havası, aktivite olanakları, antik kentleri ve alışveriş imkanları ile Antalya’nın en önemli tatil merkezleri arasında yer alıyor. İster sakin ve huzurlu bir tatil arayışında olun, isterseniz de aktivitelerle dolu yoğun bir programa hazırlanın. Kemer’in herkes için sunacağı bolca alternatif mevcut. Günübirlik tekne turları ile çevredeki koyların güzelliğine şahitlik edebilir, su ve doğa sporları ile tatilinize heyecan katabilirsiniz. Size benzersiz bir tatil yaşatacak Kemer Otelleri arasından beklentinize uygun olanı seçerek harika tatilinize ilk adımı atabilirsiniz.

Bodrum

Bodrum’un bembeyaz evleri, birbirinden güzel koyları, hareketli plajları ve bitmeyen eğlencesi öyle güzel ki… Yaz aylarını yavaş yavaş geride bırakıyoruz ancak eylül ayının en güzel günlerini Bodrum’da geçirmek ve muhteşem bir tatil yapmak mümkün. Ege’nin en özel köşelerinden biri olan bu tatil beldesinde unutulmaz günler sizi bekliyor. Bardakçı Koyu, Kumbahçe sahili, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Torba, Güvercinlik, Orak Adası… Bodrum koyları gezmekle bitmez! Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeolojisi Müzesi, Zeki Müren Müzesi ve Mausoleion Kalıntıları da burada görmeniz gereken yerlerden. Dolu dolu bir tatil geçirmek için Bodrum otellerinde yerinizi ayırtın ve yola koyulun!

Belek

Tatilcilerin gözde adreslerinden biri olan Belek, ziyaretçilerini Aksu Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü yerde ağırlıyor. Doğanın pek çok mucizesine şahit olabileceğiniz Belek; geniş kumsalları, ılıman iklimi, berrak denizi ve çoğunluğu Her Şey Dahil konseptle hizmet veren çok sayıda lüks tesisi ile unutulmaz tatillere ev sahipliği yapıyor. Tüm bunların yanı sıra geçmişin izlerini sürebileceğiniz Perge Antik Kenti, Aspendos Tiyatrosu, Silyon Antik Kenti ve Belek Saat Kulesi gibi önemli tarihi yapılar sayesinde geçmişin ruhuna dokunabilirsiniz. Macera severler için golf, dalış, kano, su kayağı gibi pek çok aktivite olanağı sunan Belek’te tatilinize adrenalin katabilirsiniz. Birbirinden güzel Belek otelleri,benzersiz bir tatilin tadını çıkarmanız için sizi bekliyor!

Fethiye

Koy ve plajlarının olağanüstü güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Fethiye’de, tatil heyecanını uçlarda yaşamak oldukça kolay... Fethiye denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Ölüdeniz’de adrenalin dolu su sporları sizi beklerken, Babadağ’da yamaç paraşütü yaparak unutulmaz bir tatil deneyimini yaşayabilirsiniz. Şimdi yaz bitmeden siz de bu eğlenceyi yerinde yaşamak için hemen Fethiye otellerinde yerinizi ayırtın!





