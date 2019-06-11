"Yazı İşleri Müdürlüğünün kariyer meslek olarak yapılandırılması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesinde belirtmiş olduğu üzere sadece hukuk öğrenimi almış olanların yapılacak sınava girebilmesi, adliyelerde çalışan ve çoğunluğu oluşturan zabıt katiplerinin çalışma motivasyonunu ve barışını bozacak yapılandırma olacaktır. Benzer uygulamanın kısa bir süre önce Yüksek Seçim Kurulunda yapılması sonucu seçim kurullarında işleyişin dışarıdan atanan müdürlerce bilinmemesinin nelere sebep olduğu ortadadır."

Taslağı inceleyip özellikle Adalet Bakanlığı çalışanlarını ilgilendiren kısımları tespit ederek değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Yapıcı, şöyle konuştu:

Erzurum'da bir araya gelen Büro Memur-Sen ile Türk Büro-Sen Erzurum şubeleri üyeleri, Yargı Reformu Stratejisi Taslağı'nda yer alan Adalet Bakanlığında zabıt katibi olarak görev yapan memurların kurum içi görevde yükselme yoluyla elde edebildiği yazı işleri müdürlüğü imtihanının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yapıcı, aynı sıkıntıların Adalet Bakanlığında yaşanmaması için doğrudan yazı işleri müdürü kadrosuna atama durumunun gözden geçirilmesini ve kalem işlerinde tecrübeli, liyakatli ve kariyer ilkesine uygun olan görevde yükselme sınavı ile atamaların yapılmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Büro Memur-Sen Erzurum Şube Başkanı Nesimi Küçük de yine adliye önünde yaptığı ayrı bir basın açıklamasında, yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip ve dosyaların tozunu yutan çalışanların emeklerinin göz ardı edildiğini söyledi.

Mesleki tecrübeye sahip olmayanların imtihana tabi tutularak kurum dışından mahkeme birimlerine yazı işleri müdürü atanmasının, iş deneyimi konusunda tecrübe eksikliği nedeniyle aksamalara neden olacağını iddia eden Küçük, şunları kaydetti:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun paketi değerlendirirken yaptığı açıklamada dosyaların eksik olarak duruşmaya çıkmasının müsebbibi yazı işleri müdürleri imiş gibi bu müdürlerin hedef gösterilmesi ve yazı işleri müdürlüğüne hukuk mezunlarının atanması ile bu problemlerin ortadan kalkacağını ifade etmesi yargı çalışanlarımıza hakaret ve saygısızlıktır. Feyzioğlu, yazı işleri müdürlerinin görevlerinden bihaberdir. Dosyaların duruşmaya eksik çıkmasının sebebi yazı işleri müdürleri midir? Bu talihsiz açıklamayı şiddetle kınıyor ve Feyzioğlu'nu adalet çalışanlarından özür dilemeye davet ediyorum."

Küçük, adalet çalışanlarının hakkı olan görevde yükselme imtihanı ile elde edilen yazı işleri müdürlüğü imtihanı konusunda haklarını savunacaklarını sözlerine ekledi.

