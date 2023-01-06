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Yazı işleri müdüründen liseli stajyere cinsel taciz! Kendini böyle savundu: 'Üşüyüp, üşümediğini anlamak için...'

06.01.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, yerel gazetede stajyer olan lise öğrencisi S.N.B. (17), yazı işleri müdürü Y.K.'nin (45) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınıp tutuklanan Y.K. ifadesinde, "Gerçekten üşüyüp, üşümediğini anlamak için ellerini tuttum. Bunun dışında temasım olmadı. Yanaklarını okşayıp, makas almadım" dedi. İşte olayın detayları...

Yazı işleri müdüründen liseli stajyere cinsel taciz! Kendini böyle savundu: 'Üşüyüp, üşümediğini anlamak için...'

Olay, geçen yıl 21 Aralık'ta, Muratpaşa ilçesindeki yerel gazetede meydana geldi. Hüsniye Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi S.N.B, eylülde staja başladığı gazetenin yazı işleri müdürü Y.K.'nin cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü. Y.K.'nin kendisini mesajlarla taciz ettiğini söyleyen S.N.B., olay günü de ofiste ellerini tutup okşadığını iddia etti. Hemen ofisten çıkan S.N.B., polise giderek şikayetçi oldu. Y.K., 29 Aralık'ta gözaltına alınarak 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

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'ÜŞÜYÜP, ÜŞÜMEDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN ELLERİNİ TUTTUM'

Polis ve savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Y.K., olayı anlattı. S.N.B.'nin, 21 Aralık günü saat 09.30 sıralarında başka stajyerin yerinde oturduğunu, "Niye oraya oturuyorsun?" diye sorduğunda üşüdüğünü, o masanın daha sıcak olduğunu söylediğini belirten Y.K., "Ofisin içerisinin sıcak olduğunu, nasıl üşüdüğünü sorarak ellerini tuttum. Yaklaşık 10 saniye sürdü. Gerçekten üşüyüp, üşümediğini anlamak için tuttum. Bana kendisinde kansızlık olduğunu, o yüzden üşüdüğünü söyledi. Bunun dışında temasım olmadı. Yanaklarını okşayıp, makas almadım" dedi.

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'DAVRANIŞLARIMI YANLIŞ ANLADI'

Dosyaya delil olarak konulan mesajların kendisine ait olduğunu belirten Y.K., "Herhangi bir art niyetim yoktur. Genel, samimi bir ortamda çalışıyoruz. 'Kızçe' diye hitap ediyordum. S.N.B., bir gün bana Instagram kullanıp kullanmadığımı sordu. 3-4 aydır kullanmadığımı söyledim. Beni eklemek istediğini söyledi. Beni Instagram hesabımdan ekledi. Nasıl olduğunu anlamadım ancak ekleyememişim, iptal etmişim. Bana niye iptal ettiğimi sordu sonradan S.N.B.'yi ekledim. Bu olay bana yöneltilen suçlama tarihinden sonra olmuştur. Cinsel amaçlı bir yaklaşımım olmadı. Benim kendisine yönelik davranışlarımı yanlış anlamıştır. Atılı suçları kabul etmiyorum" diye konuştu.

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Soruşturmanın devam ettiği, Y.K.'nin ise gazetedeki işine son verildiği öğrenildi.

DHA

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