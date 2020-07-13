HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yazı sağlıklı ve güzel geçirmek için dikkat!

Yazı sağlıklı ve güzel geçirmek için dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2020 17:35 | Son Güncelleme

Günümüzde güzellik göstergesi sayılan bronzlaşma aslında cildin kendini koruma çabası! Sağlıkla eş tutulan güneş ışınlarının fazlasının da ciddi hastalıklara yol açabilecek riskleri barındırdığına işaret eden Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta “Uzun süreli güneşlenme; deride lekelenme, deri esnekliğinde azalma, kanser öncülü lezyonlar ve deri kanseri gibi ciddi sorunlara davetiye çıkarabiliyor!” diyor.

Yazı sağlıklı ve güzel geçirmek için dikkat!

Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, yazı sağlıklı ve güzel geçirmek için dikkat etmemiz gereken noktaları Mynet.com okurları için anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Yaz; güneş ışığı ve sağlıklı olmakla eş anlamlı düşünülen bir mevsim... Ancak bu mevsimin, güneş ışığının yararlı olduğu kadar zararlı etkilerinin de bulunduğu unutulmadan yaşanması gerekiyor. Acıbadem Bağdat Caddesi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, güneşin hayatımızın temeli olduğunu belirtirken “Ama güneşin de fazlasının zararlı olduğu unutulmamalı” uyarısında bulunuyor. Yeryüzüne ulaşan güneş ışınları UVA ve UVB olarak adlandırılıyor. Vücudumuzda düzenleyici bir etkiye sahip olan D vitamini sentezi için tek kaynağın güneşin UVB ışınları ve deri olduğunu belirten Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Günlük D vitamini ihtiyacının karşılanması için kolumuzun ön kısmının günde ortalama 20 dakika güneş altında kalması yeterli oluyor. Ancak UVB camdan geçemiyor. Bu nedenle cam arkasında güneşlenmenin D vitamini sentezi açısından etkisi yok” diyor.

ERKEN YAŞLANMAYA YOL AÇIYOR!

Güneşin UVA ışınları ise cildin daha derin katmanlarına kadar ulaşıyor ve deride hasara, yaşlanmaya neden oluyor. Güneş ışınlarının deri yapısındaki lif ve kolajendeki bozulmaların yanı sıra DNA gibi hücre içi yapılarda da hasara yol açtığını anlatan Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, sözlerine şöyle devam ediyor: “Güneşin derimizde hasar oluşturması, ışınlara maruz kalınan süre ve miktar ile ilgili olarak hızlı ya da biriken etki olarak ortaya çıkıyor. Ailesinde deri kanseri öyküsü olanlar, cildinde kanser öncüsü lezyonlar bulunanlar, rozasea, vitiligo, lupus eritematozus gibi deri hastalıkları olan kişiler, açık renkli cilde ve renkli gözlere sahip olanlar güneş maruziyetine daha çok dikkat etmeli ve önlem almalı.”

BU SAATLERE DİKKAT!

Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yapılması gerekenlere de dikkat çeken Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta önerilerine “En iyi yöntem güneş ışınlarının yeryüzüne daha dik ve etkili ulaştığı 10.00-16.00 saatleri arasında güneşte kalmamak ve kapalı alanları tercih etmek” diyerek başlıyor. Geniş kenarlıklı şapka ve gözlük kullanılmasını, vücudu serin tutan giysilerin tercih edilmesini öneren Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, vücudumuzun açıkta kalan bölgelerinin güneşten koruyucu kremlerle desteklenmesi gerektiğini de belirtiyor. Güneşten koruma faktörü 30 ve üzerindeki ürünlerin kullanılması da önemli. Cildi 3-4 saat koruyabilen bu ürünleri deniz ve havuz kullanımı sırasında daha sık kullanmak gerekiyor. Yüzdükten sonra tatlı su ile duş alınması da yapılacaklar listesinde yer alıyor. Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Duş ve güneş sonrası güneşten koruyucu ve nemlendirici krem, losyon kullanımı ile derinin nemini ve koruyucu bariyerini yenilemeyi unutmayalım” diyor.

BRONZLAŞMA UĞRUNA SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN!

Yaz, güneş, deniz deyince akla gelen ilk etki bronzlaşma oluyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, günümüzde güzellik göstergesi sayılmasına karşın bronzlaşmanın aslında derinin kendini koruma çabası olduğunu belirterek “Uzun süreli güneşte kalma biriken bir etkiye yol açarak deride lekelenmeler, deri esnekliğinde azalma, kanser öncülü lezyonlar ve deri kanseri gelişimi riski gibi ciddi sorunlara davetiye çıkarabiliyor” uyarısında bulunuyor. Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, uzun süre güneşte kalma sonucu, güneş yanıkları, isilik ve pişik, güneş alerjisi, viral, mantar, bakteriyel ve paraziter hastalıklar, kaşıntılı ve ağrılı egzama gibi cilt sorunlarının artığını söylüyor.

GÜNEŞ HASSASİYETİNİ ARTIRAN YİYECEKLER

Güneşin cilt üzerindeki olumsuz etkileri bazı durumlar nedeniyle daha da artıyor. Kimi hastalıklar, ilaçlar, kimyasallar ve ilaçlar güneş hassasiyetine yol açabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, bazı doku hastalıklarının güneşe hassasiyeti artırdığını belirterek “Vitiligo, sedef ve liken (kaşıntılı bir deri hastalığı) tedavisi sırasında kliniklerde kontrollü olarak UV ışığı kullanılıyor. Ancak kontrolsüz bir şekilde güneşe maruz kalmak bu hastalıkların şiddetini artırabilir” diyor. A vitamini içeren ilaçların, bazı antibiyotiklerin, doğum kontrol hapları ile parfüm ve kolonya gibi kozmetik ürünlerdeki kimyasalların güneşe duyarlılığı artırdığını anlatan Doç. Dr. Sibel Berksoy Hayta, “Havuç, dereotu, maydanozgiller, kereviz, bergamot ve baklagillerin fazla miktarda tüketimi de güneş duyarlılığını artırdığından ölçülü tüketmek gerekiyor” diyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesiAnne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi
Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıktan kılığa giriyormuş! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Kılıktan kılığa giriyormuş! Yutmaya çalıştığı kağıttan bakın ne çıktı

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Artvin'de sel! Ölüme böyle sürüklendiler

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi

Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi

Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...

Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...

Uzmanından yılan sokmasıyla ilgili dikkat çeken uyarı: Hiçbir faydası yok

Yılan sokmasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Hiçbir faydası yok

ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...

Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...

Sıcaklar aşırı etkiliyorsa sıcak intoleransınız olabilir

Sıcaklar aşırı etkiliyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.