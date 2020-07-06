HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yazı zehir eden güneş çarpması derdine son! Tedavi ve korunma yöntemleri...

Yazı zehir eden güneş çarpması derdine son! Tedavi ve korunma yöntemleri...

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Bütün bir kış beklediğimiz o sıcacık yaz günleri geldiğinde muhtemelen hepimizin başına bir kez gelmiş olan güneş çarpması gerçekten de kabus gibi bir durum. Peki ama insanı bir anda sersemleten ve neye uğradığını şaşırtan güneş çarpması nedir? Ve güzelim yaz tatilinin kabusa dönmemesi için bu durumdan nasıl korunabiliriz?

Yazı zehir eden güneş çarpması derdine son! Tedavi ve korunma yöntemleri...

Öncelikle güneş çarpması; güneşin altında fazlaca zaman geçirmemizin sonucunda vücut ısımızı ayarlayan mekanizmaların bozulması ile ortaya çıkan klinik bir sonuçtur. Özellikle öğle saatlerinde, yani havanın en sıcak olduğu anlarda görülür. Gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilen güneş çarpması rahatsızlığı çocuklarda daha fazla görülebilmekle beraber yetişkinlerde de yaşanabilir.

GÜNEŞ ÇARPMASININ NEDENLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş çarpmasının en önemli nedeni aşırı sıcaklıklardır elbette. Ancak bunun yanı sıra eğer alkol de tüketiyorsanız bu konuda riskinizi artırmış olduğunuzu bilmelisiniz. Çünkü alkol metabolizmayı yavaşlatarak bağışıklığı zayıflatır. Bu da güneş çarpmasının olası etkilerinin daha fazla hissedilmesine neden olur. Uzun süre su tüketmemek de aynı şekilde vücuttaki su dengesini olumsuz etkileyeceğinden dolayı güneş çarpması riskini artırır. Ayrıca bilinenin aksine güneş çarpması yalnızca açık alanlarda ve güneş altında yaşanılan bir durum değildir. Güneş çarpmasının en temel belirtileri ise uyku hali, zihin bulanıklığı, baş ağrısı, ateş ve mide bulantısıdır.

GÜNEŞ ÇARPMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Güneş çarpması aslında acil tıbbi müdahale gerektiren bir durum olsa da uygulayabileceğiniz birtakım basit yöntemlerle yaşanılan sıkıntının etkilerini hafifletebilirsiniz. Öncelikle güneş çarpması yaşayan birisini görürseniz yatırarak ayaklarını hafifçe kaldırın ve bol su içmesini sağlayın. Ardından özellikle koltuk altı ve boyun çevresini soğutmaya çalışın.

GÜNEŞ ÇARPMASINA NE İYİ GELİR?

Güneş çarpması yaşayan kişinin alnına bir miktar soğanı ezerek koyabilirsiniz. Bunun dışında bir bardak suya bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesini karıştırarak içmek de cildinizde eksilen elektrolitlerin yenilenmesine yardımcı olur. Bu arada özellikle çocuklarda daha kolay kullanılabilen bir yöntem olan ayran da vücudun soğumasına yardımcı olarak güneş çarpmasına iyi gelir. Son olarak güneş çarpması yaşıyorsanız birkaç damla nane yağı, lavanta yağı ve iki yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak boynunuzun arkasına, el ve ayak bileklerinize sürerek hafifçe ovabilirsiniz.

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Aslında güneş çarpmasından korunmanın en kolay yolu özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 ve 13.30 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya gayret etmektir diyebiliriz. Bunun yanı sıra birbirinden şık şapka ve güneş gözlüğü aksesuarlarından da yardım alabilirsiniz. Ve tabii ki bol sıvı tüketimine dikkat ederek vücudun ihtiyacı olan su miktarını sağlamasına yardımcı olmalısınız. Son olarak kıyafet tercihlerinizi yaparken daha çok şile bezi, keten gibi serin tutan kumaşları tercih edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bu yiyeceklerin küçük bir parçası bile ölüme sebep olabilir! Bu yiyeceklerin küçük bir parçası bile ölüme sebep olabilir!
Avukatlık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! İşte Avukatlık Kanunu değişiklikleriAvukatlık Kanunu, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi! İşte Avukatlık Kanunu değişiklikleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Psikolojiniz prostatite yol açabilir!

Psikolojiniz prostatite yol açabilir!

İşte koronavirüsün 3 boyutlu görüntüsü

İşte koronavirüsün 3 boyutlu görüntüsü

Meğer her gün dokunduğumuz bu yerler mikrop kaynıyormuş! Kesme tahtası, araba...

Meğer her gün dokunduğumuz bu yerler mikrop kaynıyormuş!

Bu yiyeceklerin küçük bir parçası bile ölüme sebep olabilir!

Bu yiyeceklerin küçük bir parçası bile ölüme sebep olabilir!

Bu doğal çözümler mide bulantısını ortadan kaldırıyor! Bitki çayı, kuru yemiş...

Bu doğal çözümler mide bulantısını ortadan kaldırıyor!

Ağız kokusuna bu yöntemlerle veda edin! Dişlerinizi fırçalarken...

Ağız kokusuna bu yöntemlerle veda edin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.