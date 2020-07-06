Yazı zehir eden güneş çarpması derdine son! Tedavi ve korunma yöntemleri...

Güneş çarpmasının en önemli nedeni aşırı sıcaklıklardır elbette. Ancak bunun yanı sıra eğer alkol de tüketiyorsanız bu konuda riskinizi artırmış olduğunuzu bilmelisiniz. Çünkü alkol metabolizmayı yavaşlatarak bağışıklığı zayıflatır. Bu da güneş çarpmasının olası etkilerinin daha fazla hissedilmesine neden olur. Uzun süre su tüketmemek de aynı şekilde vücuttaki su dengesini olumsuz etkileyeceğinden dolayı güneş çarpması riskini artırır. Ayrıca bilinenin aksine güneş çarpması yalnızca açık alanlarda ve güneş altında yaşanılan bir durum değildir. Güneş çarpmasının en temel belirtileri ise uyku hali, zihin bulanıklığı, baş ağrısı, ateş ve mide bulantısıdır.

Öncelikle güneş çarpması; güneşin altında fazlaca zaman geçirmemizin sonucunda vücut ısımızı ayarlayan mekanizmaların bozulması ile ortaya çıkan klinik bir sonuçtur. Özellikle öğle saatlerinde, yani havanın en sıcak olduğu anlarda görülür. Gerekli müdahaleler yapılmadığı takdirde ölümle sonuçlanabilen güneş çarpması rahatsızlığı çocuklarda daha fazla görülebilmekle beraber yetişkinlerde de yaşanabilir.

GÜNEŞ ÇARPMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Güneş çarpması aslında acil tıbbi müdahale gerektiren bir durum olsa da uygulayabileceğiniz birtakım basit yöntemlerle yaşanılan sıkıntının etkilerini hafifletebilirsiniz. Öncelikle güneş çarpması yaşayan birisini görürseniz yatırarak ayaklarını hafifçe kaldırın ve bol su içmesini sağlayın. Ardından özellikle koltuk altı ve boyun çevresini soğutmaya çalışın.

GÜNEŞ ÇARPMASINA NE İYİ GELİR?

Güneş çarpması yaşayan kişinin alnına bir miktar soğanı ezerek koyabilirsiniz. Bunun dışında bir bardak suya bir tatlı kaşığı kadar elma sirkesini karıştırarak içmek de cildinizde eksilen elektrolitlerin yenilenmesine yardımcı olur. Bu arada özellikle çocuklarda daha kolay kullanılabilen bir yöntem olan ayran da vücudun soğumasına yardımcı olarak güneş çarpmasına iyi gelir. Son olarak güneş çarpması yaşıyorsanız birkaç damla nane yağı, lavanta yağı ve iki yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak boynunuzun arkasına, el ve ayak bileklerinize sürerek hafifçe ovabilirsiniz.

GÜNEŞ ÇARPMASINDAN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Aslında güneş çarpmasından korunmanın en kolay yolu özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 ve 13.30 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya gayret etmektir diyebiliriz. Bunun yanı sıra birbirinden şık şapka ve güneş gözlüğü aksesuarlarından da yardım alabilirsiniz. Ve tabii ki bol sıvı tüketimine dikkat ederek vücudun ihtiyacı olan su miktarını sağlamasına yardımcı olmalısınız. Son olarak kıyafet tercihlerinizi yaparken daha çok şile bezi, keten gibi serin tutan kumaşları tercih edebilirsiniz.



