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Yazıcı: Devletlerin egemenlik alanına girmek dış boyutlu vesayet yaklaşımıdır

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bazı devletlerin elindeki güçleri ve enstrümanları kullanarak başka devletlerin egemenlik alanlarına sınırlama getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu bir dış boyutlu vesayet yaklaşımıdır” dedi.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bazı devletlerin elindeki güçleri ve enstrümanları kullanarak başka devletlerin egemenlik alanlarına sınırlama getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu bir dış boyutlu vesayet yaklaşımıdır” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, Türk ve Müslüman toplumları için kurban ve ramazan bayramlarının son derece önemli olduğunu belirtti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde siyaset kurumlarına musallat olmuş vesayetçi yapıların milletin desteği ve sağladığı imkanla tasviye edildiğini ifade eden Yazıcı, “Artık egemenliğin millete ait olduğu daha görünür hale geldi. İçteki vesayetçi unsurları, dış destekli unsurları tasfiye ettik. Biz başından bu yana farkındaydık ama bu son yaşananlardan sonra milletimizde fark etti ki dış vesayet var. Bazı devletler elindeki güçleri ve enstrümanları kullanarak bir başka devletlerin egemenlik alanlarına sınırlama getirmeye çalışıyorlar. Bu bir dış boyutlu vesayet yaklaşımıdır. Biz buna karşı milletin hukuku dayanağıyız. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yaklaşıma karşı sergilediği duruş, bütün herkesten büyük destek görmektedir. Burada egemenlik ve bağımsızlıkla bağlantılı her milletin kendi kaderini tayin etme hakkına sahip oluşunun bir göstergesidir. Egemenliğe sahip oluşunun çok önemli bir boyutu da, yargılama faaliyetinin ülke toprakları içinde bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından icra edilmesine herkesin saygı duyması gerekliliğidir. Umuyorum ki biz doğru yaklaşımla bu sorunları aşacağız. Hiç kimseye de inatçı bir tavırla haksızlık yapmayız. Ama egemenlik bağımsızlık her şeyin önündedir. Biz kararlı bir şekilde milletin hukukunu koruyarak, milletimizin gözünü yere baktırmadan, biz de millete baktığımızda yüzümüz kızarmayacak icraat sergiliyoruz. Ülke, bayrak, devlet ve vatan hepimizindir" diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak ve erken seçimlerle ilgili açıklamalarının hatırlatıldığı Yazıcı, "Ayak üstü bir değerlendirme yapamayacağım. Biz konuları çok ciddi bir biçimde ele alırız. Eminim ki, önümüzdeki hafta veya ay bitmeden yapılacak olan MYK toplantısında bunları değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

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Yazıcı: Devletlerin egemenlik alanına girmek dış boyutlu vesayet yaklaşımıdırYazıcı: Devletlerin egemenlik alanına girmek dış boyutlu vesayet yaklaşımıdır
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