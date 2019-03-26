Yazıcı'dan ABD'nin Golan kararına tepki

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin, "ABD bütün yerleşik kuralları yok sayarak, İsrail'in haksız saldırısı ile eş zamanlı bir biçimde, 1967'deki işgalde işgal edilmiş toprakların 'İsrail toprağı olduğunu onaylıyorum.' diye çok aymazca bir tasarrufta bulundu. Bunun saldırı ile eş zamanda meydan okurcasına izah edildiğini gördük. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil." dedi. Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında Rize'de bir işletmede 26 esnaf odası temsilcisiyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Yazıcı, AK Parti'nin esnafa her dönem önem verdiğini, ülkeyi yönetirken esnaf ile paylaşımcı bir yönetim şekli izlediğini söyledi. Türkiye genelinde esnafın ailesiyle 8 milyonluk bir kesimi temsil ettiğine işaret eden Yazıcı, "Faaliyet alanı olarak direkt halkla teması olan kesim. Rahmetli Turgut Özal 'Orta direk' derdi esnafa. Esnafın görüş ve önerileri bizim için önemli." diye konuştu.

Yazıcı, Türkiye'de, 24 Haziran 2018 seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçtiğini anımsatarak, yeni anayasa kapsamında parlamentonun inşa edildiğini kaydetti. Sistemlerin önemli olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle devam etti: "Bunun pratiğini, uygulamasını insanlar gerçekleştirir. Beşeri kaynak, yönetici konumunda olanların vizyonerliği sistemin yerleşmesi bakımından, yeni sistemin teamül hukukunun oluşması, siyasal kültürün gelişmesi bakımından hayati derecede önemli. O süreci yaşıyoruz. Bir taraftan kanunları çıkarıyoruz, bir tarafta cumhurbaşkanına verilmiş kararname yetkisi ile boşluk alanlarını hukukun, anayasanın öngördüğü sınırlar içerisinde inşa ediyoruz. Böyle bir durumu göze aldığımızda ilk yerel genel seçimi yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk aylarında böyle bir seçimin yapılıyor olması hayli önem taşıyor." - Golan Tepeleri kararı Yazıcı, dünya ölçeğinde önemli gelişmelerin olduğunu, hepsini yakından takip ettiklerini belirterek, dün önemli iki olayın yaşandığını söyledi.

Milli takımın Moldova'yı 4-0 yendiğini hatırlatan Yazıcı, şunları kaydetti: "Gururlandık, kutluyoruz ama dün dünya sulhunu tehdit eden, yanı başımızda zaten karmaşık bir ortamda, ABD bütün yerleşik kuralları yok sayarak, İsrail'in haksız saldırısı ile eş zamanlı bir biçimde, 1967'deki işgalde işgal edilmiş toprakların 'İsrail toprağı olduğunu onaylıyorum.' diye çok aymazca bir tasarrufta bulundu. Bunun saldırı ile eş zamanda meydan okurcasına izah edildiğini gördük. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Dünya büyük bir teyakkuz halinde ve hassasiyet gösteriyor tepkisel anlamda ama nereye kadar sürdürecek? Bunu bilmiyoruz." Yazıcı, Türkiye'yi yönetirken ortak değerlere önem verdiklerine işaret ederek, "Tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek milletiz. diyoruz. Bunlar değerler. Bunlar üzerinden siyaset yapılmaz. Bunlar tartışılmaz, korunur, temel kabul edilir. Siyaset projeler üzerinden yapılır. Proje yarışı olur. Siyasi rekabeti değerler üzerinden birbirini suçlayarak değil, 2023, 2053, 2071 Türkiye'si için ne öngörüyoruz, nasıl öngörüyoruz, projelerimizi hazırlayıp deklare etmekle yaparız." dedi.