Yazıcıoğlu davasında 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmaya, terör örgütü FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yazıcıoğlu’nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ’nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

