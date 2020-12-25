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  4. Yazıcıoğlu davasında 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Yazıcıoğlu davasında 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı

25.12.2020 15:12 | Son Güncelleme:
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BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmaya, terör örgütü FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.İddianamede, Yazıcıoğlu’nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ’nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmaya, terör örgütü FETÖ’nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.
İddianamede, Yazıcıoğlu’nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ’nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.

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