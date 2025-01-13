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Yazıcıoğlu davasında yeni iddia: "Bu telefonu aramayın, başınız belaya girer"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.01.2025 18:31
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Kahramanmaraş'ta 16 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tanık olarak konuşan eski Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, "bu telefonu aramayın, başınız belaya girer" şeklinde tehdit aldığını iddia etti.

Yazıcıoğlu davasında yeni iddia: "Bu telefonu aramayın, başınız belaya girer"

Avcı, ifade öncesinde Sivas Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, bu işin kaza olmadığını, suikast olduğunu öne sürdü.

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“BU TELEFONU BİR DAHA ARAMAYIN BAŞINIZ BELAYA GİRER”

Sivas Emniyet Müdürlüğüne 24 Nisan 2009 yılında, Malatya özel yetkili savcısına 2011 yılında, Yargıtaya gönderilmek üzere 2019'da Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdiğini belirten Avcı, olay günü saat 22.54'te Yancı'nın cep telefonunu aradığında telefonun birileri tarafından açıldığını ve 12 saniye süren görüşmede kuvvetli doğa sesi duyduğunu söyledi.

Avcı, kendisinden 3-4 dakika sonra bir akrabasının da Yancı'yı aradığını ve telefonu açan kişinin "Bu telefonu bir daha aramayın başınız belaya girer" şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.

Olaya ilişkin ana davanın 16 yıldır açılmadığını dile getiren Avcı, "Ana dava açılacak olursa bu işin çorap söküğü gibi çok kısa zamanda çözüleceğine inanıyoruz. 16 yıldır aile başta olmak üzere avukatlarımızla gerek Malatya'daki gerek Kahramanmaraş gerekse Göksun'daki mahkemelere, Ankara Yargıtaydaki mahkemelerin yüzde 80'ine katılmış biri olarak mahkeme kayıtlarından dinlediğimiz ve gördüğümüz hadise her şeyin açık ve net olduğu ortada. Ana davanın açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"MUHSİN YAZICIOĞLU'NA İNANAN İNSANLAR BU DOSYAYI KAPATTIRMAYACAK"

Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Buradaki maksat bizleri yıldırmak, aileyi usandırmak ve artık bu işin olmayacağı, çözülmeyeceği kanaatine vardırarak, zaman aşımına uğratmak ve dosya kapatılmak isteniyor. Muhsin Yazıcıoğlu'na inanan insanlar bu dosyayı kapattırmayacak. Şimdiye kadar efendice mahkemelere gittik geldik, gürültü yapmadıysak, devlete olan güvenimizdendir. Devletimize, savcılarımıza, hakimlerimize güvenmek istiyoruz."

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"DEVLETE VE MİLLETE İHANET ETMİŞLER"

Görevi kötüye kullanmaktan haklarında dava açılan bazı kamu görevlilerinin ceza aldığını hatırlatan Avcı, "O gün kazadan sonra bunlar görevi kötüye kullanmışlar. Devlete ve millete ihanet etmişler. Bu organize bir suç örgütüdür. Arkasında hangi şer odakları, terör örgütleri varsa hiç fark etmez devletin bu işi çözmesi lazım. Ana davayı yürüten savcılarımıza güvenmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Açıklama sırasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Yüksel Yancı'nın oğlu Alper Yancı ve partililer de hazır bulundu.
Avcı, daha sonra SEGBİS ile bağlandığı Kahramanmaraş Adliyesine ana davanın açılması için devam eden soruşturma kapsamında ifade verdi. (AA)

Anahtar Kelimeler:
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu
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