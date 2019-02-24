HABER

Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9 kamu görevlisine dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 09:37 | Son Güncelleme

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca: - "(Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesi) Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında kamu davası açtık" - "Dönemin Kahramanmaraş Valisi, bir vali yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, eski İl Emniyet Müdürü ve İl Savunma Müdürü ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü, yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TİB'deki temsilcisi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın TİB'deki temsilcisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi İşlem Sistemleri teknisyeni olmak üzere 9 kişi hakkında dava açtık"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında dönemin Kahramanmaraş Valisinin de aralarında bulunduğu 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında dava açtıklarını bildirdi.

Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı için geldiği Afyonkarahisar'da, AA muhabirine Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin Kahramanmaraş'ta 2009 yılında hayatını kaybettiği olayla ilgili helikopterin düşmesinin ardından ihmal ve kasıtlı davranışlara ilişkin yürütülen soruşturmalara değinen Akarca, şöyle konuştu:

"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlarının vefatı ve geçirilen kazaya ilişkin Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında kamu davası açtık. İlgili 5. Ceza Dairesinde dava açıldı. Dönemin Kahramanmaraş Valisi, bir vali yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, eski İl Emniyet Müdürü ve İl Savunma Müdürü ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü, yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün TİB'deki (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) temsilcisi, Jandarma Genel Komutanlığı'nın TİB'deki temsilcisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi İşlem Sistemleri teknisyeni olmak üzere 9 kişi hakkında dava açtık."

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olarak eskiden daha çok valiler ve müsteşarlar, şimdi ise bakan yardımcıları ve diğer üst düzey kamu görevlileriyle ilgili suçlara ilişkin soruşturma yapıp dava açtıklarını belirten Akarca, "Ancak bununla bağlantılı olarak diğer kamu görevlileri hakkında da bağlantılı olduğu için ilgili ceza dairesine kamu davası açmış bulunmaktayız." dedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kar, İstanbul'u beyaza bürüdü (1)Kar, İstanbul'u beyaza bürüdü (1)
Dışı kilise içi kütüphaneDışı kilise içi kütüphane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BBP helikopter Kahramanmaraş Mehmet Akarca Muhsin Yazıcıoğlu Yargıtay

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Çocukluk fotoğrafı olay oldu

Çocukluk fotoğrafı olay oldu

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak hayvanları için denize girdiler

Sokak hayvanları için denize girdiler

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? (25 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?)

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Bursa'da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi

Dikkat! Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Eşiniz altın hırsızlığına karıştı

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sosyal medyadan yapılan çağrıya dört kıtadan destek

Sosyal medyadan yapılan çağrıya dört kıtadan destek

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar ne kadar sürecek?)

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.