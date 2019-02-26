Yazıcıoğlu soruşturmasında üst düzey 9 kamu görevlisine dava açılması

ESKİŞEHİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirmesi hakkında Yargıtay Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında dönemin Kahramanmaraş Valisi'nin de aralarında olduğu 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında açılan davaya ilişkin, "Önümüzdeki sürecin, rahmetli Genel Başkanımız ve şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün aydınlatıldığı, şüphelerin giderildiği bir süreç olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Sarar Giyim Fabrikası'nı ziyaret eden Destici, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesiyle ilgili alınan son kararı değerlendirdi.

Adalet Bakanlığının, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna başvurarak olay hakkındaki takipsizlik kararının kamu yararına bozulmasını istediğini belirten Destici, kurulun da takipsizlik kararını kaldırarak Yargıtay Başsavcılığının 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladığını söyledi.