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Yazıcıoğlu ve arkadaşları için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 14:29 | Son Güncelleme

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10.

Türk siyasetinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları, vefatlarının 10. yılında Sivas’ta çeşitli etkinliklerle anıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu Gönülden Bağlılar Platformu, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefatının 10. yılında memleketi Sivas’ta, Eminevim’in desteği ile bir dizi anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikler kapsamında; öğle namazının ardından Sivas Ulu Cami’de mevlit okutuldu. Sivas’ın önemli imam hatipleri tarafından okunan mevlit-i şerif sırasında dinleyenlere lokum ikramı yapıldı.

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