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Yazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:43 | Son Güncelleme

SİVAS'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları, vefatlarının 10'uncu yılında dualarla anıldı.

Yazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları, vefatlarının 10'uncu yılında dualarla anıldı.
Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP eski İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemini belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe Sivas'ta anıldı.
Yukarı Tekke Mezarlığı'nda Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş'in mezarları başında düzenlenen anma programına İl Başkanı Uğur Bulut, MHP Belediye Başkan Adayı Memet Er, Erhan Üstündağ'ın ağabeyi Ahmet Üstündağ, Yüksel Yancı'nın ağabeyi Turan Yancı, gazeteci İsmail Güneş'in ablası Melek İlkay, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Anma programında olayda hayatını kaybedenler için dua edildi.
BBP İl Başkanı Uğur Bulut, "10 yıl önce Türkiye'ye sadece nüfus cüzdanı ile bağlı, başka istihbarat birimlerine ve devletlere hizmet eden kişi ve kişilerce şehit edilmiş bir genel başkan. Dolayısıyla Türk devletine düşen, kurumlarımızı bunlar gibi başka milletlere hizmet eden işbirlikçilerden temizlemektir. Bunun yolu da Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatmaktan geçiyor. Siz Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatamıyorsanız, Türkiye'de darbeleri de sorgulayamazsınız. Siz Muhsin Yazıcıoğlu suikastini sonuna kadar aydınlatamıyorsanız, Türkiye'de demokrasiyi de hukuku da, adaleti de tesis edemezsiniz. Biz BBP'li ve Alperenler 10 yıldır bu mücadelenin içerisindeyiz" dedi.

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Yazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldıYazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldıYazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldıYazıcıoğlu ve arkadaşları, Sivas'ta dualarla anıldı

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