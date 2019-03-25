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Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10’uncu yılında helikopterinin düştüğü Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesine bağlı Keş Dağı’nda anıldı.25 Mart 2009 yılında Göksün ilçesine bağlı Keş dağlarında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler Kahramanmaraş Türk Ocakları ve ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin Keş Dağına yaptığı tırmanışla anıldı.Etkinliğe katılanlar tarafından üzerinde “Muhsin Dağı” yazılı tabela helikopterin düştüğü alana dikildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10’uncu yılında helikopterinin düştüğü Kahramanmaraş’ın Göksün ilçesine bağlı Keş Dağı’nda anıldı.
25 Mart 2009 yılında Göksün ilçesine bağlı Keş dağlarında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler Kahramanmaraş Türk Ocakları ve ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin Keş Dağına yaptığı tırmanışla anıldı.
Etkinliğe katılanlar tarafından üzerinde “Muhsin Dağı” yazılı tabela helikopterin düştüğü alana dikildi. Biz artık bu dağı Muhsin Dağı olarak anacağız diyen ANDA Kardeşe Vefa Derneği Başkanı Okan Tosun yaptığı açıklamada, “Şehit liderimiz, Anadolu’nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 10. yılında; onun rahmeti rahmana teslim olduğu bu yerde, aziz hatırasını anmak için toplandık. Bugün şehadetinin 10. yılında, aziz milletimizin dilindeki şehadeti, gönlündeki mazlum ve mahsun hali, tarihe not düşülen yiğitliği ve cesareti ile Merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, siyaset üstü bir kimlik haline gelmiştir. Onun şehadeti, her kimlikten ve farklı siyasi düşünceden insanların-Muhsinî Tavır-çizgisinde cem olduğunu görmek, davasındaki haklılığına şahitlik etmektedir. Bu durum ise onun yolunda ilerleyen biz kardeşlerini onurlandırmaktadır. Merhum şehit liderimizin şehadetinin 10. yılında, ANDA Kardeşe Vefa Derneği, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve ANDA Arama-Kurtarma Ekibi olarak Keş Dağı’na yürüyüş gerçekleştirdik. Amacımız, liderimizin ve arkadaşlarının şehit düştüğü bu dağı, tarihe not düşmek, bu mazlum şehadetin unutulmasının önüne geçmek ve liderimizin adını yaşatmak için artık bu dağı "Muhsin Dağı"olarak anacağız. Şehit liderimizi sevenlerin, aziz hatırasına sahip çıkmak isteyen tüm gönül dostlarımızın da Muhsin Dağı çağrımıza hassasiyet gösterip destek olmalarını arzu ediyoruz. 10 yıldır devam edegelen dava sürecinde suçluların şaibeye mahal vermeksizin bulunmasını, adil bir şekilde yargılanmalarını ve yüce Türk Milleti huzurunda hak ettikleri cezalara bir an evvel çarptırılmalarını istiyoruz. Devletimizin gücüne milletimizin ferasetine güveniyoruz. Muhsin Dağı’nda bir kez daha Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun ve arkadaşlarını dualar eşliğinde anıyor, merhameti geniş Rabbimizden rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü Keş Dağına "Muhsin Dağı" tabelası dikildi
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