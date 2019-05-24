Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılanması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 9 kamu görevlisinin, görevi kötüye kullanmaktan yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü.

Yargıtay 5. Ceza Dairesince, Yargıtay Konferans Salonu’nda görülen duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş de katıldı.

Müşteki avukatlarından Kemal Yavuz, arama-kurtarma çalışmalarının usulüne uygun yapılmadığını ve uygun kriz merkezi oluşturulmadığını belirtti. Diğer müşteki avukatları ise olayın cinayet olduğunu, sanıkların kasten öldürmeden yargılanması gerektiğini kaydetti.

Müşteki ve avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim’e erteledi.

