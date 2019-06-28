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Yazıcıoğlu’nun sevenleri 10 yıldır bıkmadan usanmadan bunu yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

BBP’nin şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Sivas’taki sevenleri, Yazıcıoğlu için 10 yıldır her cuma günü yaklaşık 500 kişiye öğle yemeği veriyor.Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun memleketi Sivas’ta sevenleri, Yazıcıoğlu’nun anısını yaşatmak adına vefatından hemen sonra kurdukları Deniz Yıldızları Derneği ile yaklaşık 10 yıldır her cuma günü yaklaşık 500 kişiye yemek veriyor.

Yazıcıoğlu’nun sevenleri 10 yıldır bıkmadan usanmadan bunu yapıyor

BBP’nin şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun Sivas’taki sevenleri, Yazıcıoğlu için 10 yıldır her cuma günü yaklaşık 500 kişiye öğle yemeği veriyor.
Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) şehit genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun memleketi Sivas’ta sevenleri, Yazıcıoğlu’nun anısını yaşatmak adına vefatından hemen sonra kurdukları Deniz Yıldızları Derneği ile yaklaşık 10 yıldır her cuma günü yaklaşık 500 kişiye yemek veriyor. Türk siyasetinin yeri dolmayacak isimlerinden olan Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin yakınlarının da bulunduğu dernek, Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının cenaze işlemleri sonrası başlatılan yemek dağıtma geleneğini 10 yıldır ara vermeden sürdürdü. Ramazan aylarında da yolculara, öğrencilere, evlerine yetişemeyenler ve maddi durumu yetersiz olanlara iftar yemeği veren dernek, normal günlerde ise her cuma günü cuma namazı çıkışı bu uygulamasını sürdürüyor.
Tarihi Ulu Cami’nin yanında bulunan dernek binası önünde her cuma namazı çıkışı uzun kuyruklar oluşuyor. İmkanlar ölçüsünde kimi günler misafirlere sadece çorba ikram ediliyor kimi günlerde ise çorbasından tatlısına kadar 3-4 çeşit ikramda bulunuluyor.
Derneğin Kurucu Başkanı Nurdan Erdoğan, Yazıcıoğlu’nun inandığı, savunduğu fikirleri yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, “Burada Muhsin Yazıcıoğlu’nun inandığı, savunduğu, yaşatmaya çalıştığı fikir ve değerlerinin bir tezahürü olarak milli refleksi olarak burada gönüllü bir hareketiz. Biliyorsunuz Osmanlı’dan yüzyıllar öncesinden gelen geleneğimizdir bu yemek dağıtma, yemek ikram etme. Ulu Cami’nin civarında olmamız hesabiyle şehitler çorbası adı altında her hafta cuma günü 500 kişilik çorba hazırlıyoruz. Bazen de hayır sahipleri bağış yaptığı zaman, imkanlarımız el verdiği zaman 3-4 çeşit yemek şeklinde yemek ikram ediyoruz. Yani hayır yapmak isteyenle ondan faydalanmak isteyenler hemşehrilerimizi buluşturuyoruz. Hiç kimseyi ayırmıyoruz. Mezhep, meşrep, cinsiyet, zengin, fakir bunların hiçbirisi önemli değil. 10 yıldır hizmet verdiğimiz için şehrimizde biliniyor. Civar illerden turizm amaçlı, iş amaçlı gelen yolcularımız onlar da ziyaret ediyorlar” dedi.
Deniz Yıldızları Derneği ise ismini Yazıcıoğlu’nun şehit düştüğü seçim döneminde parti adına hazırlatılan bir tanıtım filminden alıyor. Filmde Yazıcıoğlu, sahilde topladığı deniz yıldızlarını denize atarken görülüyor.

Yazıcıoğlu’nun sevenleri 10 yıldır bıkmadan usanmadan bunu yapıyor

Yazıcıoğlu’nun sevenleri 10 yıldır bıkmadan usanmadan bunu yapıyor

Yazıcıoğlu’nun sevenleri 10 yıldır bıkmadan usanmadan bunu yapıyor

Yazıcıoğlu’nun sevenleri 10 yıldır bıkmadan usanmadan bunu yapıyor

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