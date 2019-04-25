"Yazıda Ahenk ve Renk" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Sadberk Hanım Müzesi, "Yazıda Ahenk ve Renk" sergisinde, koleksiyonları arasından özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.
Müzenin eser gruplarından kitap sanatları ve hat koleksiyonuna dahil olan seçki, Prof. Dr. Zeren Tanındı'nın katkılarıyla hazırlanan yayın çalışması ve sergiyle ziyarete açıldı.
Tanındı, 362 eserden oluşan "Yazıda Ahenk ve Renk" çalışmasını yayına hazırlarken 200 eserden oluşan serginin de küratörlüğünü üstlendi.
Vehbi Koç Vakfı'nın 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan sergide, Osmanlı dönemi Kur'an-ı Kerim, Hilye-i Şerif mecmuası, Dela'ilü'l Hayrat, vakfiye, levha, icazetname gibi eserlere yer verildi.
Osmanlı dönemi hat sanatı eserlerini ziyaretçilerle buluşturan sergi, 22 Aralık'a kadar çarşamba günleri hariç ziyarete açık kalacak.
Kitap sanatları ve hat koleksiyonu 915 eserden oluşan Sadberk Hanım Müzesi, kuruluşunda yaklaşık 3 bin esere sahipken bugün 20 bini aşkın eseri bünyesinde bulunduruyor.
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