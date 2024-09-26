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Yazıklar olsun: Dini değerleri istismar etmekten bıkmıyorlar! Şehit kokusu adı altında parfüm üretip reklamını yaptılar

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
26.09.2024 16:41
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Gün geçmiyor ki dini değerlerin istismar edilmediği bir gün olsun... Bu sefer de bir parfüm firması 'şehit kokusu' adı altında bir parfüm çıkartarak satmaya başladı. Ürünlerinin tanıtım ve reklamını video çekerek yapan şahıs sosyal medyada yoğun tepkilere maruz kaldı.

Her geçen gün dinin farklı bir şekilde istismar edilerek prim yapıldığı günümüzde artık bu durum sıradanlaştı. Son olarak bir kişi firmasının 'şehit kokusu' adı altında bir parfüm ürettiğini açıkladı ve bunun reklamını yaptı.

"ŞEHİT KOKUSU"

Müşteriden gelen niş ve hafif kokulardan oluşan bir set talebi üzerine şahıs 6 farklı kokuyu tanıttığı reklamda şu ifadeleri kullandı:

"Bedir kokusu, Mevlana kokusu, Misk Kaşmir kokusu, Şehit kokusu, Çınar ve Payitaht kokusundan hazırladık. Okan beye bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz."

SÖYLEDİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Şahsın reklam ve tanıtımı yaptığı sırada kullandığı cümleler sosyal medyada tepki çekti.

Ayrıca 'şehit kokusu' adı altında parfüm üreten firma adeta topa tutuldu.

İşte o tepkilerden öne çıkanlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
şehit parfüm
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