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Yazılım hatası 35 uçuş iptal ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Alman Hava Kontrolü’nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde yaşanan hata sonucu 35 uçuş iptal edildi.Alman Hava Kontrolü’nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde meydana gelen yazılım hatası nedeniyle Almanya’nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı’nda 22’si Lufthansa’ya olmak üzere 35 uçuş iptal edildi.

Alman Hava Kontrolü’nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde yaşanan hata sonucu 35 uçuş iptal edildi.
Alman Hava Kontrolü’nün (DFS) bilgisayar sistemlerinde meydana gelen yazılım hatası nedeniyle Almanya’nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı’nda 22’si Lufthansa’ya olmak üzere 35 uçuş iptal edildi. İptallerden 10 bine yakın yolcunun etkilendiği açıklandı.
Frankfurt Havaalanı işletmecisi Fraport, DFS’de meydana gelen yazılım hatası nedeniyle iptallerin gerçekleştiğini, 27 Mart gecesi yeni yazılımın devreye girerek sorunun giderileceğini açıkladı.
Pazar günü yapılan iptallerden 2 bin yolcu etkilenmişti.

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