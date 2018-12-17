HABER

Yazılımcı Orkun Dülgeroğlu gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 14:08 | Son Güncelleme

Müslim SARIYAR-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA-AİLE üyeleri ve aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu devlet memurları aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla suçlanan bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu, babası ve eski avukatının şikayeti üzerine hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla işlem başatıldı.

Müslim SARIYAR-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA-AİLE üyeleri ve aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu devlet memurları aleyhinde internette paylaşımlar yapmakla suçlanan bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu, babası ve eski avukatının şikayeti üzerine hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla işlem başatıldı. Orkun D. yakalanarak gözaltına alındı.

BABA VE ESKİ AVUKATIN ŞİKAYETLERİ SONUCU OPERASYON
Baba Nadir D. ve Orkun Dülgeroğlu'nun eski avukatı Koray K.'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen bilgisayar yazılımcısı Orkun Dülgeroğlu'nun kaldığı evi belirleyen Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün ortaklaşa operasyon düzenledi.

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKTAN GÖZALTINDA
Yapılan operasyonla Orkun Dülgeroğlu, "Adnan Oktar suç örgütü üyelik"ten yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, Orkun Dülgeroğlu'nun evinde bulunan tüm dijital verilere el koydu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise ele geçirilen dijital verilerin imajları almaya başladığı öğrenildi. Orkun Dülgeroğlu'nun Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Zehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldüZehirli et ve kek verilen 4 sokak köpeği öldü
'Adam öldürmek'ten aranırken, Kuşadası'nda yakalandı'Adam öldürmek'ten aranırken, Kuşadası'nda yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla görüntülenmişti! Olay sözler

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Böylesi ilk kez oluyor! AK Parti'de teşkilat ayaklandı

Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine teker teker sıra gelecek

Cem Küçük'ten olay yaratacak sözler: Hepsine teker teker sıra gelecek

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp krizi geçirdiği 7 saat sonra anlaşıldı! O hastanın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Acil serviste 7 saat bekletildi! Doktor geldiğinde çok geçti...

İstanbul'daki operasyonda yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'da yakalanan polis bakın kim çıktı!

İstanbul'a bir de böyle bakın

İstanbul'a bir de böyle bakın

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Dehşet anları kamerada! Arkasından sessizce yaklaştı ve...

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Antalya'da inanılmaz olay! Eşine kızıp kendini ateşe verdi, sebebi şoke etti

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Tarihi hamamdan facia haberi geldi! Ölü ve yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.