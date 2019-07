"Yazımda Kardeşlik Var" İstanbul final programı

"Anlam dünyamızı aydınlatan Kur'an ile tanışarak insana yakışan en güzel ziynetin, adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ile dolu bir kalp olduğunu gördünüz. Peygamberimizi tanıyarak sevgi, saygı, nezaket, zarafet, hak-hakikat, iyilik, ana-baba, akraba ve yakınlara hürmetle ve Kur'an'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı örnek bir hayat ile tanıştınız. Mü'minlerin annesi Hz. Aişe validemizin Peygamberimizin ahlakını tasvir ederken 'O'nun ahlakı Kur'an idi' diyerek ifade ettiği yüce kitabımızın hakikatlerini ve güzelliklerini öğrenmeye çalıştınız. Kamp süresince işlediğiniz siyer derslerinde dünyanın en güzel örnek insanı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatını öğrenmeye çalıştınız. O'nun, hayatı boyunca, bütün insanlığın iyiliği için yaptığı çalışmaları, fedakarlıkları gördünüz. O'nun ne büyük bir ahlaka sahip olduğunu yakından müşahede etmeye çalıştınız. Her birinde bizim için nice güzel örneklikler olan O'nun ashabı ile tanıştınız. Burada geçirdiğiniz süre zarfında yeryüzündeki en yüce idealin, Yaradan'a itaat ve yaratılanlara merhamet olduğunu öğrendiniz."

İnanç, kültür, coğrafya ve tarihin, milleti millet yapan, ayakta tutan, geleceğe taşıyan asli değerler olduğunu vurgulayan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihten de açıkça görüyoruz ki inancını kaybedenler varlığını da kaybediyor. Kültürünü kaybedenler kimliğini de kaybediyor, tarihini kaybedenler hafızasını da coğrafyasını da kaybediyor. Bunun için geleceği inşa edecek nesil olarak sizlerin, zihniniz bilgiyle yüreğiniz inançla dolu olacak. En büyük hedefiniz, öğrendiğiniz her bilgiyi, mesleğiniz her ne olursa olsun insanlara faydalı olmak için kullanacaksınız. İnancı sağlam, vatanına, milletine, ezanına, bayrağına bağlı, cesur, öz güveni yüksek ve güzel ahlak sahibi bir nesil olarak yaşadığınız bölgelerde iyiliği, güzelliği, barışı, huzuru ve kardeşliği yaymak adına çalışacağınıza biz canıgönülden inanıyoruz. Her birinizin gözlerine baktığımda dini, vatanı, milleti, devleti için çalışacak Allah'ın razı olacağı güzel işler yapacak azim ve heyecanı görüyorum."

- Doğu ve Güneydoğu'dan 600 genç İstanbul'da kamp yaptı