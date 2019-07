"Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapanış programı

"İnancımız bize bir şey söyler; 'Her insan bir alemdir.' Sizler de yepyeni insanlar, arkadaşlar, gençler gördünüz. Yeni alemler keşfettiniz. Biz 21. asrın başından itibaren bambaşka bir yolculuk yapıyoruz. Dün bize öğretilmeyenler, bir tarafta bırakılanlar, 'Acaba geçmişte neler yapıldı; bu ülkenin, milletin tarihi ve kahramanlıkları nasıldı, biz nasıl bir millettik', bütün bunları bir tarafa bırakmaya çalışanlara karşı buradayız. Kut'ül Amare'yi hangi şekliyle biliyorduk acaba? Çanakkale'de şehitliklerimiz hangi noktaydı? Dün bu coğrafyada yaşananlar, camilerimiz, vakıflarımız, külliyelerimiz, ecdadımızın bize bıraktıklarına ne kadar sahip çıkıyorduk? İpekyolu, Van'da bizim için bir ilçe miydi, yoksa insanlığı buluşturan, bir araya getiren, hem ekonomik hem kültürel hem de bizi tarihi anlamda dünyanın merkezi olmaya iten, medeniyetimizi anlamaya, bulunduğumuz coğrafyanın bizim için ne ifade ettiğini anlamaya, kültürleri birleştirmeye, tarihimize elimizi uzatmaya, kardeşlikleri bir araya getirmeye çalışan bir anlayış mıydı?"

Bunun için geleceği inşa edecek gençlerin zihinlerinin bilgiyle, yüreklerinin inançla dolu olması gerektiğini söyleyen Erbaş, gençlere şöyle seslendi:

"En büyük hedefiniz, öğrendiğiniz her bilgiyi, mesleğiniz her ne olursa olsun insanlara faydalı olmak için kullanacaksınız. İnancı sağlam, vatanına, milletine, ezanına, bayrağına bağlı, cesur, öz güveni yüksek ve güzel ahlak sahibi bir nesil olarak yaşadığınız bölgelerde iyiliği, güzelliği, barışı, huzuru ve kardeşliği yaymak adına çalışacağınıza biz canıgönülden inanıyoruz. Her birinizin gözlerine baktığımda dini, vatanı, milleti, devleti için çalışacak Allah'ın razı olacağı güzel işler yapacak azim ve heyecanı o güzel gözlerinde görmek bizleri mutlu ediyor. Cennet vatanımızın farklı köşelerini yakından görmek, ilim irfanla zihin ve gönül dünyamızı aydınlatmak adına katıldığınız bu kamp birçok tecrübeyi ve heyecanı da size yaşatmış oldu."

Kamplara katılan gençlerin farklı şehirleri gezerek kardeşleriyle tanıştığını, yeni arkadaşlıklar edindiğini aktaran Erbaş, gençlerden edindikleri dostlukları devam ettirmelerini istedi.