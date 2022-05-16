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Yazın artan alerjik reaksiyonlara dikkat!

16.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ne kadar kışın bağışıklığın düşerek hastalıkların arttığı düşünülse de yaz aylarında da ortaya çıkan çok çeşitli problemler oluyor. Yaz aylarında artan alerji vakalarına karşı bilinçli olmak gerekiyor. Bu konularda yaşanan durumlar için önceden bilgili olmak tedavi sürecinin çok daha etkin şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Yazın artan alerjik reaksiyonlara dikkat!

Alerji vakaları yaz aylarında çok daha fazla artış gösteriyor. Alerjilerin ağır semptomlarını hafifletmek adına önceden önlem alınması gerekiyor. Özellikle çocuklar yaşadığı alerjileri çok daha ağır geçirebiliyor. Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, gıda alerjisi olan çocukların ebeveynlerini açık büfelerde oluşabilecek gizli bulaşlara karşı uyardı. Nacaroğlu, gıda alerjisi olan çocukların tatil süresince hazır tüketecekleri besinlerin içeriklerinin aileleri tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

EBEVEYNLER ÖNCEDEN ÖNLEM ALMALI

Özellikle açık büfe servis yapan ve yiyecek içeriğinin birbiriyle karışmasının mümkün olduğu ortamlarda kazara bulaşlar nedeniyle ciddi problemler ile karşı karşıya kalınabileceğinin altını çizen Nacaroğlu, ebeveynleri olası durumlara karşı yanlarında adrenalin oto enjektör bulundurulmasının hayati önem arz ettiğini kaydetti.

ALERJİK RİSKLER HAYAT KALİTESİNİ BOZABİLİYOR

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Nacaroğlu, yaz aylarında artan alerjik risklerin çocukların hayat kalitesini bozabileceğini belirtti. Yaz döneminde en sık deri ile ilgili alerjik durumlar görüldüğünü bildiren Nacaroğlu, "Bununla birlikte çocuklarda polenler, güneş ve klor önemli bir tetikleyici olarak saman nezlesi semptomlarında artışa neden olabilir. Çayır ve ot polenlerinin neden olduğu tepkiler ilkbaharın son dönemlerinde başlıyor ve yaz boyu devam ediyor. Aşırı burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı, burun ve göz kaşıntısı, gözlerde sulanma ve batma ile seyreden alerjik saman nezlesi, bazı çocuklarda yaz boyunca, hatta sonbaharın ilk dönemlerine kadar sürüyor." ifadelerini kullandı.

BÖCEK ALERJİLERİNİN GÖRÜLME RİSKİ ARTTI

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Hikmet Tekin Nacaroğlu, sıcak havalarla birlikte böcek alerjilerinin görülme riskinin de artığını belirtti. Böcek sokmalarında bulguların genelde vücudun açıkta kalan kol, bacak, yüz gibi bölgelerinde ortaya çıktığına işaret eden Nacaroğlu, "Böcek sokmaları arasında reaksiyonu en tehlikeli olanı arı alerjileridir. Arı alerjilerinde; kızarıklık, şişme yapabileceği gibi ani gelişen nefes darlığı, bilinç kaybı, kusma gibi reaksiyonlara sebep olan 'anaflaktik şok' denilen alerjik şok durumu ortaya çıkabilir. Diğer böcek sokmaları arı kadar olmasa da deride abartılı reaksiyonlar gösterebilir." değerlendirmelerinde bulundu.


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