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Yazın biçtikleri otları kışın kızakla köye taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylüler, yazın dağlarda biçip biriktirdikleri otları, kış mevsiminde kızaklara yükleyip zorlu yolculuğun ardından evlerine getiriyor.

Yazın biçtikleri otları kışın kızakla köye taşıyorlar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan köylüler, yazın dağlarda biçip biriktirdikleri otları, kış mevsiminde kızaklara yükleyip zorlu yolculuğun ardından evlerine getiriyor.
Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi köyünün sakinleri, yaz aylarında, kışın hayvanlarına yedirmek için dağlarda ot biçiyor. Köylüler otları, daha rahat taşımak için köye 3 kilometre mesafedeki yüksek bir alanda topluyor. Kış mevsiminde yağan karla birlikte köylüler, otları kızaklara yükleyip, köye indiriyor.
Kızakla ot taşıyan köy sakinlerinden Ekrem Turan, yıllardır bu yöntemi kullandıklarını belirterek, “Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Yazın yaklaşık bir ay boyunca dağlarda biçtiğimiz otları, belirli noktalara toplayıp kışın kızakla köye taşıyoruz. Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukta bunu yapıyoruz" dedi.
Adil Adıyaman ise yıllardır hep terörle anılan bölgenin artık tarım ve hayvancılıkla anılmasını istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Yazın biçtikleri otları kışın kızakla köye taşıyorlarYazın biçtikleri otları kışın kızakla köye taşıyorlarYazın biçtikleri otları kışın kızakla köye taşıyorlar

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